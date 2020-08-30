'Vak'alar bilinenden çok daha yüksek'

Koronavirüs salgını ile ilgili son günlerdeki artışı değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının kontrol altında olmadığını söyledi.

Ceyhan, “Günlük vaka sayısı iyileşenin üstünde demek, aslında en az 10 katı kadar olduğu anlamına gelir. Çünkü vakaların yüzde 90’ı belirtisiz seyrediyor. Bu sebeple aslında vakalar, bilinenden çok daha yüksek” dedi.

Kovid-19 geçiren annenin sütüne antikor geçiyor



Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Hollandalı bİlİm İnsanlarının anne sütünde koronavİrüsü engelleyebİlecek mİktarda antİkor bulunduğu açıklanan çalışmasında, Kovİd-19 geçİrmİş annelerİn doğan bebeklerİne bakıldığını söyledİ. Ceyhan, hastalık geçİrmemİş anneler İçİn herhangİ bİr sıkıntı olmadığını bİldİrdİ.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Hollandalı bilim insanlarının anne sütünde koronavirüsü engelleyebilecek miktarda antikor bulunduğu açıklanan çalışmasında, Kovid-19 geçirmiş annelerin doğan bebeklerine bakıldığını söyledi.

Bu doğrultuda anne sütünde antikorun ince- lendiğini belirterek, “Kovid-19 geçirmiş ve antikor geliştirmiş kadınlar eğer çocuk doğu- rurlarsa anne sütlerine de o antikor geçiyor. Bu zaten genel bir olaydır; anne sütünün özelliğidir. Anne, anne sütü yoluyla bebeğine verir. Dolayısıyla anne sütü Kovid-19 geçirmese bile bir bebek için diğer hastalıklardan koruyan antikorlar gibi birçok koruyucu özellik içerir” diye konuştu.

Sputnik’deki habere göre Ceyhan, Kovid-19 geçirmiş annenin kanında ona karşı antikor varsa bebeğine onları da geçirdiğini kaydederek, “Bu bebeği bir süre korur. Bu süre hastalıktan hastalığa değişir. Genellikle bu 4 ay ile 12 ay arasında sürebilir. Bazı hastalıklarda daha kısa, bazı hastalıklara karşı daha uzun olmak üzere devam eder. Bebekte kızamık, suçiçeği, hepatit gibi birçok hastalığın ilk 6 ayda çok daha nadir görülmesinin nedeni de budur. Anne sütündeki antikor çalışması yeni bir çalışmadır; ancak annenin Kovid-19 geçirmiş olması şartıyla. Yani Kovid-19 geçirmemiş bir annenin sütüyle bebeğine Kovid-19’a karşı koruyucu antikor geçirmesi söz konusu da değildir” dedi. Ceylan, anne sütünün tam anlamıyla etkili aşısı bulunmayan virüse karşı etkili olabileceğinin mümkün olmadığını vurguladı.

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Yasaklar çoğalabilir

Koronavİrüs Bİlİm Kurulu Üyesİ Prof. Dr. Recep Öztürk: “Yenİ yasaklar kurallara uyulmadığı takdİrde zorunlu olarak gelecek.”

Birçok ilin ardından İstanbul’da da düğün, nişan ve sünnet düğünlerine bazı kısıtlamalar gelirken, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak’a sayısındaki artış ile düğün ve nikâh gibi eğlencelere gelen yasaklarla ilgili değer- lendirmelerde bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, “Yeni yasaklar kurallara uyulmadığı takdirde zorunlu olarak gelecek. Kurallara uymadığımız takdirde şartlar zorunlu görülürse sadece iller değil, ülke düzeyinde de yasaklamalar gelebilir. Yasak sadece nikâh, düğün, sünnet değil durumuna göre daha geniş bir alana yayılabilir. Bunu insanların kendileri öngörmeli” dedi.

DÜĞÜNLER AZ KİŞİ İLE YAPILMALI

T24’deki habere göre Öztürk, yeni yasakların başka alanlarda da gelebileceği konusunda uyarıda bulunurken, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Yasak sadece nikâh, düğün, sünnet değil durumuna göre daha geniş bir alana yayılabilir. Bunu insanlar öngörmeli. Bir düğün sahibi düğünü çok daha kısa sürede, ölçülü ve fizikî mesafeye uyan şekilde, mutlak çağırması gereken kişileri çağırarak herkesi çağırmadan daha az kişi ile yapabilir. Ziyaretler haberleşerek randevu ile yapılabilir. Herkesin olaya sahip çıkması, planlama yapması ve sorumluluğu anlaması lâzım”

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Kışın salgın riski 5 kat artabilir

Klima sistemleri uzmanı, makine mühendisi Filiz Pehlivan, Koronavirüs ile havadaki bağıl nem oranı arasındaki ilişkiyi açıkladı. Konuşurken ağızdan farklı boyutlarda damlacıkların çıktığını ve ortamda bağıl nem oranının düşük olması halinde küçük boyuttaki damlacıkların saatlerce havada asılı kalabildiğini söyleyen Pehlivan, “Bütün mekanları yüzde 40 ve yüzde 60 bağıl nem arasında tutalım ve böylece enfeksiyon riskini azaltalım” dedi. T 24’deki habere göre kış aylarının salgın açısından çok daha tehlikeli olduğunu, ısıtma sistemlerinin kapalı alanlardaki bağıl nem oranını düşürdüğünü kaydeden Pehlivan, kış aylarında kapalı ortamlarda havadaki bağıl nem oranının düşmesi nedeniyle riskin nasıl artacağını şöyle anlattı: “Bağıl nem ile enfeksiyon riski arasında bir ilişki var. Virüs ve bakterilerin en dayanıksız olduğu bağıl nem oranı yüzde 50 olarak belirlenmiş durumda. Eğer siz yüzde 50 bağıl nem oranında diyelim ki 20 birimlik bir enfeksiyon riski varsa o mekanda, bağıl nem yüzde 20 değerlerinin altına düştüğünde yani çok kuru bir ortamdaysanız enfeksiyon riski neredeyse 5 katı artıyor. Yani virüs bağıl nemin çok düşük olduğu değerlerde stabil hale geliyor.”