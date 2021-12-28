"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Vaka sayısı 32 bini aştı

28 Aralık 2021, Salı 20:46
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının görüldüğü illeri açıkladı
'Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası artık Omicron kaynaklı'

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 23 bin 104 oldu.

19 Ekim'de 30 bin 862 olan ve düne kadar 20 bin ve üstünde seyreden vaka sayısı ilk kez 30 binin üzerine çıktı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,58 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 129 milyon 972 bin 508 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle artış trendine girildiği görülüyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız."

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrikli araçlara ilgi artarak devam ediyor

    Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor: 2 kişi daha tutuklandı

    Vaka sayısı 32 bini aştı

    Minik Asiye'nin son durumu hakkında Prof. Dr. Özkan'dan açıklama

    Gimat Başkanı Aydoğan: Fiyatlar daha da düşecek

    Millet İttifakı 6 partiye çıkabilir

    İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

    Çin, Elon Musk'ı BM Uzay Ajansına şikayet etti

    Diyarbakır'da suya indirim kararı

    İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

    Japonya'da tren-otobüsler hizmete başladı

    Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret söylemleri artıyor

    Dini değerler iktidar hırsına kurban edilemez

    Mehmet Âkif’e Kur’ân ve duâ

    Yemen’de en sıcak cephe, petrol zengini Marib

    İşgal için sıra Golan’da

    Feriköy’ü tanıyalım mı?

    Birleştiğimiz nokta demokrasi

    Türkiye, bu gerilimden bıktı

    İnsani geçim için asgari 5303 TL lazım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan’ın son İsrail “açılım”ı
    Ali FERŞADOĞLU

    Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ister misiniz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kur farkı korumalı TL mevduatı meselesi
    Cevher İLHAN

    Bu da fos çıkarsa…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dini değerler iktidar hırsına kurban edilemez
    Süleyman KÖSMENE

    Geçmişle hesaplaşmak
    Osman ZENGİN

    Demirel ve Demirperde
    Faruk ÇAKIR

    Milleti faize boğmayın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.