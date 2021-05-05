Vaka sayısı en çok azalan 5 şehir

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 24-30 Nisan'da her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişideki vaka sayısı, bir önceki haftaya (17-23 Nisan) göre tüm illerde düştü.

Kovid-19 vaka sayısının en çok azaldığı iller sırasıyla Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova ve Tekirdağ oldu. Vaka sayısı Çanakkale'de 399,78, İstanbul'da 322,73, Giresun'da 317,79, Yalova'da 292,70, Tekirdağ'da 282,31 azaldı. Önceki hafta vaka sayısı en fazla azalan iller arasında üçüncü olan Çanakkale bu hafta ilk sıraya, 11'inci olan İstanbul ikinci sıraya yükseldi. Geçen haftanın vaka sayısı en çok düşen ili Yalova, bu hafta dördüncü sırada yer aldı. İllerin sıralamasının değişmesine karşın vaka sayısının azalışı önceki haftaya göre hız kazandı. Önceki hafta vaka sayısı artan Giresun ve Tekirdağ, bu hafta en fazla azalışın olduğu 5 il arasına girmeyi başardı. Vaka artışı bakımından üç büyükşehrin durumu İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 854,75'ten 532,02'ye, Ankara'da 567,88'den 361,52'ye, İzmir'de 335,09'dan 223,34'e düştü. Böylece vaka azalışı İstanbul'da 322,73, Ankara'da 206,36, İzmir'de 111,75 olarak kayıtlara geçti. Önceki hafta Ankara'da vaka sayısı 33,74 artarken İstanbul'da 65,82, İzmir'de 16,88 azalmıştı. İllerin vaka azalış aralıkları Önceki hafta 100 bin kişideki vaka sayısı 200'ün üzerinde azalan il olmazken bu hafta 3 ilde 300-400, 13 ilde 200-300 aralığında düşüş yaşanması dikkati çekti. Her 100 bin kişideki vaka sayısının 300-400 arasında azaldığı iller Çanakkale, İstanbul ve Giresun olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 vakası sayısının 200-300 aralığında düştüğü iller Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop, Kırklareli, Malatya, Bilecik, Samsun, Ordu, Ankara ve Erzincan olarak sıralandı. Ülke genelinde 41 ildeki vaka sayısında 100-200 aralığında düşüş yaşandı. Bu iller şöyle: "Bartın, Edirne, Konya, Iğdır, Eskişehir, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Düzce, Karabük, Erzurum, Rize, Osmaniye, Çorum, Kırşehir, Bolu, Nevşehir, Amasya, Afyon, Çankırı, Antalya, Aksaray, Gaziantep, Sivas, Bingöl, Trabzon, Niğde, Sakarya, Aydın, İzmir, Tunceli, Kilis, Hatay, Yozgat, Karaman, Isparta, Ağrı, Elazığ, Tokat, Manisa, Kahramanmaraş." Vaka sayısı 1-100 arasında azalan 24 il ise sırasıyla, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Gümüşhane, Kastamonu, Adıyaman, Uşak, Muğla, Mersin, Batman, Burdur, Kars, Artvin, Denizli, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Şanlıurfa, Hakkari, Mardin, Ardahan, Van ve Şırnak oldu. AA

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