Vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı

Türkiye'de son 24 saatte, 1242 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 149 bin 102 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 13 test yapıldı, 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1242 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903, vaka sayısı 175 bin 218, vefat sayısı 4 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 664, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 282, iyileşen hasta sayısı 149 bin 102 oldu.

"Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiz hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." ifadelerini kullandı.