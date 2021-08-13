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13 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Vaka sayısındaki artış hangi ilde hangi seviyede?

13 Ağustos 2021, Cuma 18:00
Sağlık Bakanlığı, 81 il için 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 24-30 Temmuz'da 54 iken bu sayı, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta 71'e yükseldi.

Vaka sayısı en fazla artan iller ve vaka artışında üç büyükşehrin durumu

 

Ülke genelinde, her 100 bin nüfustaki vaka sayısının en fazla olduğu il 974,4 ile Siirt oldu. Siirt'in ardından her 100 bin kişiye karşılık gelen vaka sayısı Diyarbakır'da 786,29, Bingöl'de 618,02, Batman'da 557,11, Bitlis'te 524,39, Rize'de 503,27, Mardin 430,81, Ağrı 375,34, Konya'da 363,31, Muş'ta 351,96, Elazığ'da 331,16, Trabzon'da 328,03 ve Ordu'da 306,18 olarak kayıtlara geçti.

En az vakanın görüldüğü iller ise Muğla, Antalya, İzmir, Aydın ve Manisa oldu. Bu illeri, Uşak, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Tekirdağ izledi. Her 100 bin kişiye karşılık gelen vaka sayısı Muğla'da 57,26, Antalya'da 59,61, İzmir'de 65, 85, Aydın'da 68,9, Manisa'da 75,57, Uşak'ta 82,8, Balıkesir'de 88,47, Adıyaman'da 89,47, Kahramanmaraş'ta 90,98 ve Tekirdağ'da 93,96 oldu.

100 bin kişide 200-300 aralığında vaka görülen iller

Vaka sayısının 100 bin kişide 200-300 aralığında olduğu 16 il ise şu şekilde sıralandı:

"Isparta 294,25, Mersin 292,35, Artvin 290,72, Van 278,14, Aksaray 275,68, Giresun 271,28, Iğdır 261,89, Burdur 254,85, Sivas 254,48, Eskişehir 237,38, Sakarya 233,3, Şanlıurfa 231,18, Kırıkkale 222,51, Yozgat 207,51, Adana 205,22, Erzurum 201,43."

42 ilde vaka sayısı 100 bin kişide 100-200 aralığında

Bu şehirlerin ardından her 100 bin kişide 100-200 aralığında vakanın görüldüğü 42 ilin sıralaması ise şöyle:

"Zonguldak 196,54, Tunceli 196,43, Niğde 194,34, Edirne 191,51, Hakkari 189,81, Ankara 184,58, İstanbul 182,21, Samsun 176,99, Tokat 176,02, Çorum 175,27, Kastamonu 174,47, Denizli 172,11, Kırşehir 165,81, Karaman 162,18, Sinop 161,09, Kayseri 160,77, Bayburt 160,6, Kocaeli 159,95, Karabük 158,56, Ardahan 156,34, Gümüşhane 155,46, Düzce 155,14, Yalova 148,63, Malatya 147,12, Şırnak 146,96, Çankırı 143,77, Erzincan 142,51, Kütahya 138,67, Bartın 138,52, Afyon 133,88, Hatay 123,32, Kilis 122,83, Bolu 122,04, Nevşehir 121,53, Kırklareli 119,77, Osmaniye 116,09, Bursa 114,03, Amasya 108,91, Kars 105,89, Gaziantep 105,63, Çanakkale 105,07, Bilecik 101,67."

AA

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