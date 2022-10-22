Valilikten vatandaşa gece yarısı Erdoğan mesajı

Diyarbakır Valiliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazar günü şehirde düzenleyeceği miting için vatandaşlara gece yarısı mesaj attı.

Valilik, önceki gece yarısı saat 02:07’de gönderdiği mesajla vatandaşları mitinge davet etti. Vatandaşlar farklı gün ve tarihlerde de çok sayıda mesajla mitinge davet edilmişti. Öte yandan Diyarbakır başta olmak üzere Mardin, Batman, Şanlıurfa, Elazığ gibi çevre illerden çok sayıda güvenlik görevlisi de miting için kentte görevlendirildi. Diken’in haberine göre öğretmenler, korucular ve devlet memurları da düzenlenen toplantılar ile mitinge çağrıldı. Haber Merkezi

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