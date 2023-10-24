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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Van’da 12 bin hasarlı konut hâlâ yıkılmayı bekliyor

24 Ekim 2023, Salı 23:23
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen 12 bin hasarlı konut hâlâ yıkılmayı bekliyor.

Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 604 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Yaklaşık iki bin ev ve işyeri çöktü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken 9 Kasım’da meydana gelen Erciş merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremde ise 40 kişi öldü. Afet Bölgesi ilan edilmeyen kent, depremin ardından büyük göç verdi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan kalıcı konutlar yüksek fiyatlara depremzedelere satıldı.

Depremin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Seyrantepe Mahallesi’nde yaklaşık 70 aile prefabrik evlerde yaşıyor. Ayrıca TEV İfakat Yavuz İlk ve Ortaokulu ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bir bölümünde hâlâ prefabrik binalarda eğitim veriliyor.

60 BİN KİŞİ RİSKLİ BİNALARDA YAŞIYOR

Depremin 12. yılında kentte 12 bin hasarlı konut yıkılmayı bekliyor. Yani yaklaşık 60 bin kişi riski binalarda yaşıyor. Kuzey ve Doğu Anadolu Fay Hatlarının kesiştiği kentte deprem toplanma alanları da belli değil.

Türk Mimar Mühendis Odaları (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu tarafından depremin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen gerekli derslerin alınmadığı belirtildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Mihail Atik, “Yer seçiminden başlayarak imar planlarının afet riskine göre hazırlanması, depreme dayanıklı güvenli yapıların üretilmesi, insanların deprem konusunda bilinçlendirilmesi, deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılacak çalışmalarla depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen depremlerde geriye kalmış güvensiz, hasarlı ve riskli binalar bir an önce tespit edilerek güçlendirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır” dedi.

Haber Merkezi

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