Van Gölü’nde tekne faciası

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü’nde alabora olması sonucu yabancı uyruklu 7 kişi can verdi, 64 kişi kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İlk belirlemelere göre, olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz Hastanemizde 2 kişinin vefat etmesiyle toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine, Ahlat ve Tatvan’daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri ile emniyet dalgıç ekiplerince arama, tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Tekneden yaralı kurtarılan düzensiz göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda gölde kayıpların olabileceğini değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. AA

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.