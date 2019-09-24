Varank - Uğur tartışmasında yeni gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından ‘tetikçilik’ yapmakla itham edilen Fuat Uğur’un Türkiye gazetesindeki yazılarına ara verildi.

Yerli traktör projesinde elektrikli traktör imal eden bir firmanın dâvet edilmemesi nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bakan Mustafa Varank’ı eleştiren Fuat Uğur, bakanlığın tekzibini özetleyerek yayınlamıştı. Tekzip metninin tamamı bakanlık tarafından yayınlanırken, Bakan Varank da, Uğur’u sert sözlerle eleştirmişti. Medyaradar’ın haberine göre, gelişmelerin ardından Fuat Uğur’un yazılarına 15 gün ara verildi. Uğur’un köşesinde “Yazarımız yıllık izninin bir bölümünü kullandığından yazılarına 15 gün ara vermiştir. Okuyucularımıza duyururuz…” notu yer aldı

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