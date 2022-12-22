“Vatan şairi” Namık Kemal Tekirdağ’da anıldı

Türk edebiyatının “Vatan şairi” Namık Kemal, doğumunun 182’nci yıl dönümünde memleketi Tekirdağ’da anıldı.
Namık Kemal’e kulak vermek gerek
Namık Kemal: İstibdat bütün gelişmelerin önünde settir
Namık Kemal: Kişilerin değil, kanunların dediği olmalı
Yahya Kemal ve Namık Kemal anıldı
Türk edebiyatının “Vatan şairi” Namık Kemal, doğumunun 182’nci yıl dönümünde Tekirdağ’da anıldı.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde devam eden programda, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Kaya tarafından Namık Kemal’in hayatı hakkında bilgi verildi.
Daha sonra Namık Kemal’in eserlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.
AA