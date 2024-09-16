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16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Vatandaş adalete güvenmiyor

16 Eylül 2024, Pazartesi 00:37
ASAL Araştırma’nın Ağustos 2024’te gerçekleştirdiği anket, Türkiye’de kurumlara olan güvenin büyük oranda sarsıldığını ortaya koyuyor.

Ankete katılanların önemli bir bölümü, hiçbir kuruma güvenmediğini belirtirken, genel anlamda kamuoyunun kurumsal güven konusunda büyük bir kırılma yaşadığı gözlemleniyor. Ankete göre, en güvenilen kurum yüzde 19,7 oranla Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Karar’ın haberine göre, ordunun bu yüksek güven oranı, halkın savunma ve güvenlik açısından kurumlarına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Polis ise yüzde 16,5 oranla ikinci sırada yer alırken, emniyet teşkilatına olan güvenin de yüksek olduğu dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

 

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