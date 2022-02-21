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21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Vatandas borcunu ödeyemiyor

21 Şubat 2022, Pazartesi 13:24
Ekonomist Oğuz Demir, vatandaşın borçlarını ödeyemediğine dikkat çekerek, “Son dönemde yaşadığımız en önemli sıkıntı, gelirin artık giderlere yetmiyor olması” dedi.

Ekonomist Oğuz Demir, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı, Aralık 2021 verilerini değerlendirdi. Son dönemde yaşanan en önemli sıkıntının gelirin artık giderlere yetmemesi olduğunu belirten Oğuz Demir, şunları söyledi: “Son 2 senedir bütün fiyatlar oldukça hızlı bir şekilde arttı ancak insanların gelirleri o kadar artmadı. Geliriniz az artıyor ama giderleriniz çok artıyor. Arayı ya kredi kartı harcamalarınızla ya da tüketici kredisi çekip kapatıyorsunuz. Bir de Türkiye’de zaten geçmişten gelen bir borçluluk var. Pandemi döneminde daha fazla borçlandırılarak bu süreç atlatılmaya çalışıldı. İkisini üçünü üst üste koyduğunuzda şöyle durum oluyor. Benim gelirim artmıyor, ama giderim artmış, borçlanmışım ve artık o borcu ödeyebilecek durumum da kalmıyor. Çünkü bir şey tasarruf etmem lâzım ki ben o borcu ödeyebileyim. Tasarruf edemediği zaman da ister istemez o borcu ödemekten imtina etmeye başlıyor vatandaş.”

Büyük bir psikolojik baskı

Demir, “Vatandaşın içine düştüğü güçlün en net göstergesi kredi kartı borçlarının takibe düşme oranı, tüketici kredilerinin takibe düşme oranı çok ciddî sayılara ulaştı 1 milyonun üstüne gelmiş durumda. Eldeki sonuç bundan sonra süreç için ekonomide o büyüme temposunun düşeceğinin en temel göstergesi. Çünkü bizim ekonomimiz tüketiciyle beraber büyüyen bir ekonomi. Ben borcumu ödeyemiyorken temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorken nasıl ev alayım? Nasıl araba nasıl yeni ürün alayım? Nasıl yeni malzeme alayım? Bu sefer de şuna dönüşmüş oluyor. Yaratılan refah sadece belirli bir zümrenin refahına işaret ediyor, orta gelirli ve dar gelirli daha büyük bir psikolojik borç baskısı altında kalıyor” ifadelerini kullandı.

1 milyon 704 bin kişi  yasal takipte

TBB Risk Merkezi, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı, Aralık 2021 verilerini yayınladı. Buna göre, 2021 yılında bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 45 artış artarak 26 milyar 900 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 2021 yılında 1 milyon 704 bine çıktı. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısı 2021 yılında 732 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısı ise aynı dönemde 1 milyon 353 bin 996 bin kişi oldu. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal alınmış kişi sayısı 2021 yılında 1 milyon 704 bin 412 kişi oldu.

İstanbul - Anka

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