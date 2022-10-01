Vatandaş: Demokrasi tehlikede

ABD merkezli düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu’nun yayınladığı yeni bir rapora göre, vatandaşların yarıya yakını ülkede demokrasinin tehlikede olduğunu söylerken, yüzde 28’lik bir kesim de demokrasinin bir şekilde kötü durumda olduğunu belirtti.

Amerikan Alman Marshall Fonu (German Marshall Fund) adlı düşünce kuruluşu, yıllık Transatlantik Eğilimler Raporu’nu yayınladı. Raporda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkede halka küresel, bölgesel ve yerel konulara ilişkin görüşleri soruldu. Rapora göre Türkiye’de halkın yüzde 74’ü ülkede demokrasiye ilişkin sorun olduğunu düşünüyor. Rapor, Türkiye’de halkın en çok endişe duyduğu üç sorunun göç, terör ve ülke içindeki çatışma olduğunu ortaya koydu. Türkiye, göç krizinden en fazla endişe duyan ülkeler arasında yüzde 55’le diğer ülkelerin açık ara önünde yer aldı. Türkiye ayrıca ülkelerinde demokrasinin güçlü olduğunu düşünenler listesinde de son sırada yer aldı. Türkiye’den katılımcıların yarıya yakını ülkede demokrasinin tehlikede olduğunu söylerken yüzde 28’lik bir kesim de demokrasinin bir şekilde kötü durumda olduğunu belirtti. Türkiye’de demokrasinin iyi ya da mükemmel durumda olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 21’de kaldı. Yüzde 5’lik bir kesim de bu konuda fikri olmadığını söyledi.

Türkiye’de demokrasi tehlike altında görülüyor

Raporda yer alan sorulardan biri de “Ülkenizdeki demokrasinin durumunu nasıl görüyorsunuz?” sorusu oldu. Türkiye’de bu soruya yanıt verenlerin yüzde 46’sı, demokrasiyi tehlikede gördüğünü söylerken yüzde 28’lik bir kesim de demokrasinin bir şekilde kötü durumda olduğunu belirtti. Türkiye’de demokrasinin iyi ya da mükemmel durumda olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 21’de kaldı. Yüzde 5’lik bir kesim de bu konuda fikri olmadığını söyledi. Anketin Türkiye’ye ilişkin verilerinde dikkat çeken bir başka nokta da NATO’yla ilgili kısımda oldu. Türkiye’de NATO’nun önemli bir ittifak olduğunu düşünenlerin oranında yüzde 4’lük azalma görüldü.