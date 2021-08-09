İPSOS’UN ARAŞTIRMASINA GÖRE, TÜRKİYE'DE HALKIN YÜZDE 82’Sİ ÜLKEDE İŞLERİN KÖTÜYE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR. ALTI AY ÖNCE BÖYLE DÜŞÜNENLERİN ORANI YÜZDE 65 ORANINDAYDI.

28 ÜLKEDE YAPILAN ARAŞTIRMA

Global araştırma şirketi Ipsos'un 28 ülkede insanların endişelerini ortaya koymak üzere yaptığı son araştırmada, Türkiye'de vatandaşların yüzde 82’sinin ülkede işlerin kötüye gittiğini düşündüğünü ortaya koydu.

6 AYDA 5 BASAMAK YÜKSELDİ

Türkiye bu oranla Kolombiya, Peru ve Güney Afrika’nın ardından halkının ülke yönetimi konusunda endişelendiği dördüncü ülke oldu. Böylece Türkiye, 6 ayda 5 basamak birden yükselmiş oldu. Şubat ayında Türkiye, 9'uncu sırada yer alıyordu.

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Vatandaş gidişattan memnun değil

Ipsos’un araştırmasına göre, Türkiye’de vatandaşların yüzde 82’si ülkede işlerin yanlış yöne gittiğini düşünüyor.

Global araştırma şirketi Ipsos’un 28 ülkede insanların endişelerini ortaya koymak üzere yaptığı son araştırma, Türkiye’de vatandaşların yüzde 82’sinin ülkede işlerin yanlış yöne gittiğini düşündüğünü ortaya koydu. Şubat ayında yapılan araştırmada halkın yüzde 65’i işlerin yanlış gittiğini söylemişti. Türkiye bu oranla Kolombiya, Peru ve Güney Afrika’nın ardından halkının ülke yönetimi konusunda endişelendiği dördüncü ülke oldu. Kolombiya yüzde 88’le ilk sırada gelirken, onu Peru yüzde 86, Güney Afrika da yüzde 83’le izledi. Böylece Türkiye, 5 ayda 5 basamak birden yükselmiş oldu. Şubat ayında Türkiye, 9’uncu sırada yer alıyordu. “Dünyanın Endişeleri Neler?” araştırmasına göre, Türkiye’de yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin en büyük sorun olduğunu düşünenlerin oranı da yine global ortalamanın çok üzerinde, 9 puanlık artışla yüzde 40 seviyesinde. Sözcü’nün haberine göre Türkiye bu ortalamayla da Rusya (yüzde 58), Macaristan (yüzde 45), Kolombiya’nın (yüzde 44) ardından dördüncü sırada yer aldı.

İŞSİZLİK İKİNCİ SIRADA

Dünyada koronavirus’ten sonra insanları en çok endişelendiren sorunlarda işsizlik, yoksulluk/sosyal eşitsizlik, finansal/politik yolsuzluk ve sağlık konuları başı çekiyor. İşsizlik yüzde 32 ile ikinci endişe kaynağı olurken, yüzde 31’le yoksulluk ve gelir adaletsizliği, yüzde 30’la da yolsuzluk onu izliyor. Son yıllarda Türkiye ve birçok ülkede yaşanan yangınlarla tekrar gündeme gelen iklim değişikliği de raporda yer aldı. Dünyanın sadece yüzde 14’ü iklim değişikliğini en büyük tehditlerden biri olarak görüyor. En çok endişelenen ülkeler yüzde 32 ile Kanada, yüzde 30’la Almanya ve yüzde 28’le Avustralya. Türkiye’de ise halkın bu konudaki endişe oranı ise sadece yüzde 9. Türkiye’nin hala devam eden yıkıcı yangın felaketinin, ilerleyen süreçte kamuoyundaki farkındalığı arttırıp arttırmayacağı ise merak konusu.

En büyük endişe sebebi virüs

Araştırmaya göre, dünyada işlerin yanlış yöne gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 63. Küresel olarak en büyük endişe sebebi yüzde 36 ile koronavirus olurken, bu oranda geçen yıla kıyasla 14 puanlık bir azalış söz konusu. Korona endişesinin 14 ülkede azaldığı kaydedilirken, İsrail, Rusya, Güney Afrika ve Avustralya’da Covid-19 endişesi konusunda kesin yükselişler görülüyor. Hindistan, Brezilya, Suudi Arabistan, Arjantin ve Kanada’da ise düşüş var. Türkiye’de koronavirus’ün en büyük tehdit olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 22.

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Halk, kredi borcuyla yaşıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 1 milyon 517 bini takipteki müşteriler olmak üzere, bankalardan bireysel kredi alan müşteri sayısının 35 milyon 35 bin olduğunu açıkladı. Bakan Elvan, Mart 2021 itibariyle banka müşterilerinin çektiği konut kredisinin 277.7 milyar TL, taşıt kredisinin 13.7 milyar TL ve ihtiyaç kredisinin ise 412.5 milyar TL olmak üzere toplam 703,9 milyar TL olarak belirlendiğini de belirtti. Gürer önergesinde, “Türkiye’de son beş yılda bankalara çeşitli şekillerde borcu olan vatandaş sayısı nedir? Ülkemiz vatandaşlarının son beş yılda konut kredisi borcu ne kadardır? Kaç vatandaş konut kredisiyle ev almıştır? Ülkemizdeki konut stoku nedir? Kaç vatandaşın banka kredi kartı borcu vardır? Bu borç tutan ne kadardır?” diye sordu.