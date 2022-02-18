Vatandaş hakkını helâl etmiyor

Zam sebebiyle giderek artan elektrik ve doğal faz faturalarına vatandaşların tepkisi sürüyor.

İstanbul Çekmeköy’de 30 yıldır esnaflık yapan Müslüm Erdem, dükkânının camına elektrik faturasının bir örneğiyle birlikte “Fatura değil mübarek çarpım tablosu” ve “Mağazamızı elektrik faturası 4 kat çarptı” yazıları astı. Küçük ve orta ölçekli esnafın bu faturaların altından kalkamayacağını söyleyen Erdem, zamların derhal geri alınmasını istedi. Yaşlı bir vatandaş da elektrik faturasından şikâyet ederken, “Ben hakkımı helâl etmiyorum bunlara, inşallah mahşerde sürüm sürüm sürünecekler. Başka ne diyeyim, vatandaş olarak ne isteyeyim ben? Güzellik istiyorum, huzur istiyorum, birkaç kişinin yaşaması değil, herkesin yaşaması lâzım” dedi. İstanbul - Anka

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