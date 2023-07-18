Vatandaş: Oy verdik, zam yedik

Aksaraylı vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarına yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammına tepki gösterdi.

Tuncay Yöney, “Türkiye’nin hali bu, battıkça batıyoruz. Oy verdik, zam yedik; yazıklar olsun. Oy verdiğimize pişman olduk. Bu kadar da olmaz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla önceki gece Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi.Aksaray’da litresi 28 liradan satılan benzinin fiyatı ÖTV zammıyla 34 liraya çıkarken motorinin litre fiyatı ise 26 liradan 32 liraya yükseldi. Aksaraylı vatandaş Tuncay Yöney, “İnşaatçıyım, 200 liralık akaryakıt aldık. Türkiye’nin hali bu, battıkça batıyoruz. Oy verdik, zam yedik; yazıklar olsun. Oy verdiğimize pişman olduk. Bu kadar da olmaz. Biz, amele adamız. Ev kiraları uçtu. Millet evine ekmek götüremiyor” dedi.

Zekeriya Savuran isimli vatandaş ise, “200 liralık alıyoruz. Çok ucuz olduğu için bu fiyattan alıyoruz. Yakında 50 liralık akaryakıt alacağız” diye konuştu. 200 liraya 13 litre otogaz alabildiğini belirten Cuma Kurnaz da “Yapacak bir şey yok. Ben, sanayide tamirciyim. Böyle giderse arabanın ayarları ile oynayacağız. Zam geliyor, sürekli geliyor, yapacak bir şey yok” dedi.

Aksaray - anka