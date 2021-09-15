Esnaf ziyaretlerine devam eden İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “Vatandaş seçim istiyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Gözlemlerini anlatan Akşener, “Şu gün seçim olur gibi bir öngörüm yok. Genellikle gezdiğimiz yerlerde anladığım kadarıyla ekonomi çok kötü. Ekonomiyi canlandırma imkansız hale gelirse erken seçim, 2022’de bir seçim olabilir gibi bir beklenti var” diye konuştu. “Vatandaş seçim istiyor” diyen Akşener, “Son zamanlarda yandaş medyada bize 24 saat taş atılıyor. Bunun anlamı, seçimin kaybedildiğini fark etmiş olmaları” dedi.

Alım gücü kalmadı

Bir kuyumcu Akşener’e şunları anlattı: “Eski işleri mumla arıyoruz. Alım gücü kalmadı Sayın Başkanım. Eskiden bir emekli bir maaşıyla 12-13 çeyrek alırken şimdi 2 tane, biraz iyiyse 3 tane alıyor. İster istemez bize de yansıyor bu. Bir müşteri geldi, çok zoruma gitti. ‘Kartla altın satıyor musunuz’ dedi, ‘satıyoruz’ dedik. Daha pakete yeni sarmışım ‘bunu bozar mısın’ dedi. Bir an kendimi kötü hissettim. Dedim ‘neden böyle yapıyorsunuz’, dedi ‘bankadan çeksem daha yüksek faiz ödüyorum’... İlk bir zor geldi, ama sonra düşündüm; satmak zorundayım, almak da zorundayım. Yapacak bir şey yok.”

Her geçen gün işler düşüyor

Her geçen gün işlerinin düştüğünü söyleyen başka bir esnaf, “Benim işlerim çünkü patronumun işi, bana yansıyor. Maaşı zamanında alamıyorum. Elektrik, doğal gaz hepsi aldı başını gidiyor. Bu hep bize yansıyor. Şu çamaşır 28 lira, 21 liraya alıyorum. Bu da bana yansıyor. Müşterime satamıyorum. Diyor ki bu fiyat olur mu? Anlatana kadar ak ve kara, seçemiyorum. Yapamıyorum. Müşteri ister istemez müdahale ediyor, tepki gösteriyor. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bu da ister istemez yüzde 80 işimi düşürüyor. 25 yıldır tezgahtarım ben. İki yıldır bocalıyorum yani. Bu kadar zayıfladığımı hatırlamam” ifadelerini kullandı.

Zamlara yetişemiyoruz

“Yetişemiyoruz” diyen Esnaf, “Zamlara yetişemiyoruz. Ben bir aldığım malı bir ay sonra tekrar sipariş verdiğimde yüzde 70 zam gelmiş. Bunu yapan kim? Kazanan kim? Bilmiyoruz ki. Kumaşçı mı, ithalatçı mı, ihracatçı mı? Ben alamıyorum. Tüketicinin vay haline, memurun vay haline. Bu yıl kışlık termal içlik nasıl satacağım tahmin edemiyorum. 60 liraydı geçen yıl, bu yıl 100 lira olmuştur. İnsanların ihtiyacı vardır. Burada soğuktan korunmak zorunda. 8-9 ay kar altındayız biz. Soğuk bölge. Bu insanlar ne giyecek?” dedi.

Ankara / Ardahan - Anka