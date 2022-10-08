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8 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Vatandaş soruyor: Bu nasıl büyüme?

08 Ekim 2022, Cumartesi 00:05
Bakan Nebati Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 11.4 büyüyerek rekor kırdığını açıklarken, ekonomik zorluklarla boğuşmak zorunda kalan vatandaş soruyor: "Biz küçüldükçe küçülüyoruz, bu nasıl büyüme?"

Büyüme, son 50 yılın rekoruymuş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “2021 yılında ekonomimiz yüzde 11,4 ile son 50 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Böylece, ülkemiz birçok yüksek gelirli ülkenin büyüme oranlarını da ikiye katladı” dedi. Nebati’nin konuştuğu sıralarda dolar 19 liranın üstünü gördü, euro da yeniden 18 tl’nin üzerine çıktı.

Vatandaş “Biz küçüldük, büyüyen kim?”

İğneden ipliğe gelen zamlarla adeta hayatından bezen vatandaş ise, pazara ürünlerin en ucuz satılan saatinde çıkıyor, market market dolaşarak en ucuzunu arıyor, her türlü ihtiyacından önemli derecede kısıntı yapmak zorunda kalıyor, ikinci el pazarından ihtiyacını karşılıyor ve soruyor: “Gelirimiz küçüldükçe küçüldü, giderimiz ise devleşti, bu nasıl büyüme?”

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Bu nasıl büyüme?

Bakan Nebati, ekonominin büyüdüğüne dair açıklamalar yaparken yoksulluk sınırının 23 bin 600 TL’ye yükseldiği Türkiye’de vatandaşlar ikinci el pazarına rağbet ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomideki ‘olumlu’ gelişmeleri aktarırken, vatandaş yoksullukla boğuşuyor. Nebati, “2020 yılında dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık. 2021 yılındaysa ekonomimiz yüzde 11,4 ile hem 12 yıllık kesintisiz büyüme sürecini devam ettirdi hem de son 50 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Böylece, ülkemiz birçok yüksek gelirli ülkenin büyüme oranlarını da ikiye katladı” açıklamasında bulundu. ‘Neo-klasik ekonomi, heterodoks yaklaşım, nöro ekonomi’ kavramlarını cümle içinde geçiren ve anlaşılmadığı için dile düşen Nebati konuşmasında, “Bu işler kuru sıkı bir takım sözcüklerle, alışılmış ifadelerle, ‘Biz çözeriz’ demekle olmuyor. Politikalarınızı açık ve net ortaya koyacaksınız. Sözleriniz anlaşılır olacak” dedi.

Mağazalar el yakıyor, ikinci el pazarına rağbet artıyor

Yoksulluk sınırının 23 bin 600 TL’ye yükseldiği Türkiye’de, temel giyim ürünlerinin fiyatlarındaki fahiş artışlar da dikkat çekiyor. Dört kişilik bir ailenin kaban ve bot ihtiyacı iki asgari ücrete tekabül ediyor. Mağazalarda fiyatların yaktığı eller ikinci el pazarında kışlık kıyafet seçiyor. Sıhhiye Pazarı’na ikinci el kaban almak için gelen bir müşteri mağazalardaki fiyatlara ‘el vurulamadığı’nı ifade ederek, defolu ürünlerle kışı geçirmek zorunda olduğunu söyledi. Öte yandan süt ve süt ürünlerine yapılan zamlar vatandaşların alım gücünü düşürürken, esnafın da işlerinin azalmasına neden oluyor. Sivas’ta şarküteri esnaflığı yapan Mehmet Biter, “Süt ürünlerine yüzde 80 oranında bir zam oldu. Zamlar vatandaşlarımızı bayağı etkiledi. Alım gücü düştü. 1 kilo alan adam şu an 250 grama düştü. Bu sene çok zorlandılar” ifadelerini kullandı.

Dolar yine rekor kırdı

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5800 liradan dün güne başlarken 2022’nin rekorunu kırdı. 19 lirayı test eden dolar en yüksek seviye olarak 19,17’yi gördü. Euro ise 18,1970 liradan güne başladı.

Haber Merkezi

 

 

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