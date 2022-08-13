Vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

YAPILAN ANKETLERE GÖRE VATANDAŞ, TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİNİ KARŞILAMAKTA BİLE ZORLANIYOR. FATURALARINI ÖDEYEMEYENLER DE ÇOĞALDI.

Yöneylem Araştırma’nın son saha çalışmasında katılımcıların yüzde 53’ü temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, yüzde 60.5’i faturalarını ödemekte zorluk çektiğini söyledi.

Yöneylem Araştırma, Temmuz 2022’de yaptığı anketinin sonuçlarını açıkladı. 26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 2 bin 400 görüşme yapılarak tamamlanan çalışma, Türkiye genelinde yüzde 95 güven aralığında +/- yüzde 2 hata payıyla çözümleme yapıldı. Anketin ‘Ekonomik kriz ve kaygılar’ başlıklı bölümünden çıkan sonuçlara göre, halkın yüzde 53’ü “temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum” derken, yüzde 50.5’i “ekonomideki bu durumun sorumlusu” olarak Erdoğan’ı gösterdi. ‘Türkiye’nin En Önemli Sorunu’ katılımcıların yüzde 66.9’una göre ekonomik kriz üretimsizlik… Yüzde 28.1’ine göre enflasyon hayat pahalılığı geçim sıkıntısı, yüzde 13.1’ine göre eğitim sistemindeki sorunlar, yüzde 11.6’sına göre adaletsizlik mahkemelerin hukuk dışı kararları ve yüzde 10.4’üne göre ise Suriyeli ve Afgan sığınmacılar…

YÜZDE 60,5 FATURULARI ÖDEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

2668 Temmuz-1 Ağustos arasında yapılan anket çalışmasına katılanların yüzde 60.5’i “Faturalarımı ödemekte zorluk çekiyorum” derken, yüzde 34.4’ü zorluk çekmediğini ifade etti. ‘Beslenme-gıda ürünlerini almakta güçlük çekiyorum’ diyenlerin oranı yüzde 69.3 olurken, ‘güçlük çekmiyorum’ diyenler ise yüzde 6.5. Katılımcıların yüzde 64.8’e ‘Borçlarım arttı’, yüzde 31.9’u ise ‘artmadı’ dedi. ‘Gelirim azaldı’ diyenlerin oranı yüzde 69,5 olurken, buna katılmayanlar ise yüzde 25,2. ‘Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 53,8 oldu. Yüzde 37’lik kesim ise buna katılmadı.

Haber Merkezi