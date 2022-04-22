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22 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Vatandaşa göre yolsuzluk arttı

22 Nisan 2022, Cuma 00:15
HER DÖRT KİŞİDEN ÜÇÜ: “SON İKİ YILDA YOLSUZLUK ARTTI.” ORAN AKP SEÇMENİNDE %44, MHP’DE %63. “YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE HÜKÜMET BAŞARILI” DİYENLER SADECE %27.

YOLSUZLUK HER YERDE

Uluslararası Şeffaflık Derneğinin araştırmasına göre, yüzde 82 siyasî partilerde yolsuzluk olduğunu düşünürken, yüzde 77 belediye ve yerel yönetimlerde, yüzde 75 kamu kurumlarında, yüzde 74 medyada, yüzde 73 özel sektörde 'yolsuzluk var' görüşünde.

İLK SIRADA İHALELER VAR

Yüzde 85’e göre ihaleler en çok yolsuzluk yapılan işlem; onu yüzde 83 ile gümrük işlemleri, yüzde 82 ile imar-ruhsat işlemleri takip ediyor. Yolsuzluk sebepleri yüzde 80 cezasızlık-ihale sistemi; yüzde 77 şeffaflığın olmayışı; yüzde 71 basının hür olmaması.

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Vatandaşa göre yolsuzluk arttı

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin araştırmasına göre toplumun dörtte üçü Türkiye’de yolsuzluğun arttığını düşünüyor.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin “Türkiye’de Yolsuzluk: Neden? Nasıl? Nerede?” adlı araştırmasına göre Türkiye’de toplum genelinde yolsuzluğun arttığı fikri hakimken, yolsuzluk iddiaları sandık üzerinde belirleyici olacak. Araştırmaya göre, hükümetin yolsuzlukla mücadelede başarılı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 27’de kalıyor. Derneğin 14-17 Ocak tarihlerinde KONDA Araştırma şirketi aracılığıyla gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasına 2 bin 780 kişi katıldı. Araştırma, Türkiye’de yolsuzluğun hangi kurumlarda ve kamunun hangi alanlarında yaygın olduğu, hükümetin bu konudaki performansı ve seçmen tercihlerine ilişkin temel bulguları içiyor. Çalışmanın bulgularına göre Türkiye’de dört kişiden üçü son iki yılda yolsuzluğun arttığı görüşünde.

Güven bunalımının göstergesi

DW Türkçe’ye konuşan Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Temsilcisi Oya Özarslan, bu bulgunun toplumun, ülkenin kurumlarına karşı ciddi bir güven bunalımı içerisinde olduğunu gösterdiğini vurguluyor. Aynı araştırmayı 2016’da yaptıklarında yolsuzluğun arttığını düşünenlerin yüzde 55 oranında olduğunu ifade eden Özarslan, “Şimdi yüzde 74’e çıkmış durumda. Oranın yüzde 20’ye yakın artması bu konuda olumsuz yöndeki algının ciddi bir şekilde pekiştiğini gösteriyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 16’sı yolsuzluğun arttığı yargısına katılmıyor” diyor. Araştırmaya göre, yolsuzlukla mücadele edileceği ve bu gidişatın tersine döneceği konusunda da bir umutsuzluk söz konusu. Buna göre Türkiye’de üç kişiden ikisi gelecek iki yıl içinde yolsuzluğun artacağını düşünüyor.

AKP ve MHP seçmeni de aynı fikirde

İktidar partisine oy verenler açısından da yolsuzluğun arttığı fikrinin oldukça belirgin olması dikkat çekiyor. Buna göre AKP seçmeninin yüzde 44’ü, MHP seçmeninin yüzde 63’ü son iki yılda yolsuzluğun arttığını düşünürken bu oran, CHP seçmenleri arasında yüzde 97, İYİ Parti seçmenleri arasında yüzde 91, HDP seçmenleri arasında ise yüzde 92’ye çıkıyor. Toplumun yüzde 60’ı ise hükümeti yolsuzlukla mücadele konusunda başarısız buluyor. Ancak parti tercihlerine göre AKP seçmeninin eğilimi diğerlerinden oldukça farklı. İYİ Parti seçmeninin yüzde 91’i, CHP seçmeninin yüzde 86’sı, HDP seçmeninin yüzde 85’ine göre hükümet yolsuzlukla mücadelede başarısız. Bu oran MHP seçmeninde yüzde 46, AKP seçmeninde ise yüzde 19’a düşüyor.

Haber Merkezi

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