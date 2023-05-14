Vatandaşa teşekkür

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, düzenlediği basın toplantısında son verilere ilişkin durumu açıkladı.

Kaftancıoğlu, “Kullandığı oya sonuna kadar sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza, İstanbullulara ve CHP örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Şu anda bizlerin kendi sistemimizde İstanbul’da, kendi ıslak imzalı tutanaklarımızla sandıkların yüzde 40’ının sonuca ulaşmış durumdayız. İstanbulla ilgili bilgi vereceğim. Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 50’nin üzerinde. Yüzde 51.42 oranında. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.91, Sinan Oğan 4.37 ve Muharrem İnce 0.29 oy oranında şu anda sandıklar bu şekilde” dedi.

Sandığa katılım oranı belli oldu

Türkiye, dün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Genel Seçimleri’nde oy verme işlemini saat 17.00 itibarıyla tamamladı. Yüksek Seçim Kurumu’nun (YSK) vermiş olduğu kararla birlikte saat 18.00 itibarıyla yayın yasağı kalkmış oldu. Saat 17.00 itibarıyla oy sayma işlemi başlarken, Anadolu Ajansı seçimlere katılım oranını açıklarken, Cumhurbaşkanı Seçimleri’de rekor katılım geldi. Ajansa göre; Cumhurbaşkanı Seçim’ine katılım oranı 88.19 iken, Milletvekili Seçimleri’ne ise katılım oranı 85.72 oldu.