Vatandaşa zam olarak yansıyacak

CHP Balıkesir milletvekili Ahmet Akın, enerji krizini; “Maalesef enerji politikaları da Türkiye gibi yönetilemiyor. İktidar enerji krizine göz göre göre yakalandı. Organize sanayi bölgelerinde (OSB) şalterlerin inmesi Cumhuriyet tarihinde ilk kez olan bir olaydır. Bu plansızlığın, beceriksizliğin sonucudur. Bunlar vatandaşın filesine hayat pahalılığı olarak dönecek, zam olarak yansıyacak” dedi.

AKP iktidarının plansız ve programsızlığının bedelini üretici ve yurttaşların ödediğini öne sürerek şunları kaydetti: “Plansız, programsızlığın geldiği noktanın bedelini üreticimiz, sanayicimiz ödüyor. Organize sanayi bölgelerinde toplantılar yapıyoruz. ‘Bize üretin diyorlar, üretiyoruz. Üretmek istiyoruz, ama enerjimizi elimizden alıyorlar’” diyor. Daha önce üreticilere, ‘Üretimde yüzde 60’ı geçmeyin. Eğer geçerseniz size yüzde 50 artı fiyatla doğal gaz tedarik edeceğiz’ dediler. Sonra bir yazı gönderiyorlar. ‘Eğer fazlasını kullanırsanız, keseriz’ diyorlar. Daha yeni ‘zam yaparız’ diyordun, şimdi de ‘keseriz’ diyorsun. Şu anda maalesef enerji politikaları da Türkiye gibi yönetilemiyor. Bedelini de vatandaşımız ödüyor.” İzmir - anka

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