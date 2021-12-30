Vatandaşın konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu, 10-17 Aralık tarihleri arasında takiptekiler de dahil 2.2 milyar lira daha artarak, 1 trilyon 4 milyar liraya çıktı.

GELİR YETMEYİNCE

Döviz kurundaki anormal yükseliş ve belirsizlik, Türk lirasındaki yüksek değer kaybı, artan enflasyon, vatandaşın zaten yetersiz olan gelirine bir de borç yükü bindirdi. Vatandaşın borcu bir hafta içinde 1.4 trilyon liraya çıktı. Geliri artmadığı için enflasyon altında ezilen vatandaşların banka ve finans kuruluşlarına olan borçları hızla büyüyor.

TAKİPTEKİ BORÇLAR

Vatandaşların artan borcunun 24 milyar lirası, son haftalarda hızla artan ve vadesinde ödenmediği için takibe düşen kredi ve kredi kartı borçlarından oluşurken, son hafta tüketici kredilerinde 3.5 milyar liralık artış oldu.

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Vatandaşın borç krizi

Vatandaşın konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu, takiptekiler de dahil 10-17 Aralık tarihleri arasında 2,2 milyar lira daha artarak, 1 trilyon 4 milyar liraya çıktı.

Döviz kurundaki tarihi artış ve oynaklık, Türk lirasındaki yüksek değer kaybı, artan enflasyon, vatandaşın zaten yetersiz olan gelirine bir de borç yükü bindirdi. Geliri artmadığı için enflasyon altında ezilen vatandaşların banka ve finans kuruluşlarına olan borçları hızla büyüyor. Vatandaşın konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu, takiptekiler de dahil 10-17 Aralık tarihleri arasında 2.2 milyar lira daha artarak, 1 trilyon 4 milyar liraya çıktı. CHP Meclis grubunun hazırladığı ekonomi raporunda vatandaşların artan borcunun 24 milyar lirasının, son haftalarda hızla artan ve vadesinde ödenmediği için takibe düşen kredi ve kredi kartı borçlarından oluştuğu belirtildi.

1,4 trilyon borç

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre ekonomi raporunda şu tespitlere yer verildi: Vatandaşların bankalar ve finansman şirketlerine olan borcunun 800 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 204 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 3.5 milyar liralık artış yaşandı. Kredi kartı borçları ise 1.2 milyar lira azaldı. Vatandaşın borçlarında yıl başından bu yana ise 98.7 milyar lirası tüketici kredilerinden, 53.1 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 151.8 milyar liralık artış yaşandı. 24 milyar lira düzeyindeki icraya verilen takipteki borçları ile 30.7 milyar lira olan bankaların düşük bedele varlık şirketlerine sattığı borçlarla vatandaşın borcu toplamda 1,4 trilyona çıkıyor.

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Faizi düşüremeyen, fiyatları düşürebilir mi?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, faiz indirimleri sonrası piyasalarda yükselen faiz oranlarına işaret ederek “Faiz indirerek faizi bile düşüremeyen bir ekonomi yönetimi sizce fiyatları düşürebilir mi?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “Faiz sebep, enflasyon sonuç” söyleminin çöktüğünü de ifade eden Kahveci şöyle dedi: “Aslında hiç ayağa kalkamamıştı ki... Ama son çiviyi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çaktı: ‘Fiyatları yükseltirseniz döviz düşünce de düşürmelisiniz’ dedi. Demek ki fiyatlar son 4 aydır düşürülen faizlerle inmemiş. Faiz sebep enflasyon sonuç teorisi faiz indirimlerinde çalışmamış. Demek ki fiyatlar dövizle beraber yükselmiş. O zaman dolar sebep enflasyon sonuç teorisine geliyoruz.” Haber Merkezi

Faizleri düşürelim derken daha da arttırdılar

Dolar ve Euro’nun hızlı yükselişinin önüne geçmek için uygulamaya sokulan “Dövize Endeksli TL Mevduatı” uygulamasının beraberinde getirdiği tartışmalar sürüyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin faizi ve finansman maliyetlerini aşağı çekeyim derken tam tersine faizleri yükselttiğini anlatan Arda Tunca, Merkez Bankası’nın oluşan son durumda piyasa üzerindeki kontrolünü kaybettiğini söyledi. Tunca, “Merkez Bankası Eylülden itibaren faizlerini indiriyor ancak piyasadaki bütün mevduat faizleri, kredi faizleri yukarı geldi. Aynı şekilde devletin kamu borçlanması için Türk Lirası için her vadede borçlanma faizleri yukarı geldi. Eurobond’ların faizleri yukarı geldi. Merkez Bankası’nın kendi uyguladığı faizlerle piyasa faizleri arasındaki bağlantı koptu” dedi.

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BİR ÇOĞU İCRALIK OLDU

Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları da 18,2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5,8 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 24 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Bankaların takipteki bu borçlarını düşük bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine satması da bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor. Bankaların vatandaştan zamanında tahsil edemedikleri için takibe aldıkları, ancak daha sonra da varlık yönetim şirketlerine sattıkları alacaklarından kaynaklanan borç da Eylül 2021 sonu itibariyle 30.7 milyar lira olarak kaydedildi. Bankalar ve varlık yönetim şirketleri tarafından icra yoluyla vatandaştan tahsil etmeye çalıştıkları alacak miktarı 55 milyar lirayı geçiyor.

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