Vatandaşın borcu ikiye katlandı

Vatandaşın tüketici kredisi ve kredi kartları ile ayakta kalabildiği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine de yansıdı.

Kredi kartı harcamalarında rekor artış Karşılaştırma sitesi encazip.com’un BDDK’den derlediği verilere göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde toplam 1 trilyon 228 milyar TL olan tüketici borçları, ağustos ayının ilk haftasında yüzde 84’lük artışla 2 trilyon 268 milyar TL seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 930 milyar TL olan tüketici kredileri ise yüzde 52’lik bir artışla 1 trilyon 415 milyar TL’ye yükseldi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 208

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.