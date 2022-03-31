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31 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Vatandaşın gözü seçim sandığında

31 Mart 2022, Perşembe 00:15
MAK ARAŞTIRMA BAŞKANI M. ALİ KULAT: “KONUŞTUĞUMUZ HERKESİN BİZE SORDUĞU TEK SORU şu; SEÇİM NE ZAMAN?”

SAHA TAMAMEN SEÇİME ODAKLANDI

Sahanın tamamen seçime odaklandığını belirten MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Bize yaşlıdan gence herkesin sorduğu tek soru ‘seçim ne zaman?’ Bunun en büyük nedeni; ekonomi ilk defa bu kadar kötü yönetiliyor” dedi.

%83: EKONOMİ KÖTÜ YÖNETİLİYOR

“Bu ayki yapmış  olduğumuz araştırmada ekonominin kötü yönetildiğini söyleyen seçmen oranı yüzde 83. Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik. Bu oran ittifakla demektir. Herkes oy birliğiyle ‘Ekonomi kötü yönetiliyor’ diyor."

***

Vatandaşın gözü seçim sandığında

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Bize yaşlıdan gence herkesin sorduğu tek soru ‘seçim ne zaman?’ Bunun en büyük nedeni ekonomi ilk defa bu kadar kötü yönetiliyor” dedi.

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketinde vatandaşın ekonomi yönetimine yönelik yaklaşımıyla ilk kez karşılaştıklarını dile getirdi. Gazeteci Lale Özan Arslan’ın konuğu olan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketinde vatandaşa yöneltilen “Ekonomi nasıl yönetiliyor” sorusuna yüzde 83 oranına “Kötü yönetiliyor” cevabı geldiğini belirtti. 14 ilde çalışma yaptıklarını belirten Kulat, sahanın tamamen seçime odaklandığını söylerken, “Bize yaşlıdan gence herkesin sorduğu tek soru ‘seçim ne zaman?’” ifadelerini kullandı.

Böyle bir oran görmedik

“Bunun en büyük nedeni ekonomi ilk defa bu kadar kötü yönetiliyor” diyen Kulat, “Bu ayki yapmış olduğumuz araştırmada ekonominin kötü yönetildiğini söyleyen seçmen oranı yüzde 83. Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik. Bu oran ittifakla demektir. Herkes oy birliğiyle ekonomi kötü yönetiliyor diyor” dedi. Son seçim anketinde ortaya çıkan yüzde 83’lük “ekonomi kötü yönetiliyor” oranının ‘müthiş bir oran’ olduğunu söyleyen Mehmet Ali Kulat, “İşin kötü tarafı bu kötü yönetimle ilgili hükûmet bunu hiç üzerine almıyor. Tek söyledikleri ‘Evet ekonomi iyi değil ama bu gelenler de iyi yönetemez’ diyorlar. Niye yönetmesin. Denediniz mi test mi ettiniz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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