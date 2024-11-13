Vatandaşın güvenini kaybettiler

Optimar anketi, “Türkiye’nin en önemli problemi ne, problemi kim çözer, bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? diye sordu.

SİYASETE SOĞUK BAKIYORLAR Optimar Danışmanlık Araştırma Şirketi 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı araştırmayı tamamladı. Anket sonuçlarını Hürriyet’ten Hande Fırat aktardı. Araştırmaya göre Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomi görülüyor. “Türkiye’nin en önemli sorunu ne, sorunu kim çözer, bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır?” sorusu sorulan anket sonuçları toplumun çözüm beklentisinde belirgin bir parti yaklaşım tercihini gösteriyor. Ancak ciddi bir kesimin de çözüm konusunda mevcut siyasi partilere mesafeli yaklaşması açısından dikkat çekici. Haber Merkezi

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