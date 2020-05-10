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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Vatandaşın israf isyanı

10 Mayıs 2020, Pazar 22:01
Makine Yüksek Mühendisi Teoman Yılmaz kaldırıma örülen taşların tekrar sökülmüş olduğu bir görüntüyü video kaydına alarak Twitter hesabından paylaştı.

Yap yık, yap yık nereye kadar diyen Yılmaz şöyle konuştu, “İsraf diyoruz, iş bilmezlik diyoruz, kontrollerin yetersizliği, müşavir firmaların yetersizliği, maaş alanların hakkını gereği gibi vermemesi diyoruz. İşte size onlardan bir israf. Taşları ördükten sonra asfaltın çökmesi sonucu taşları yeniden söktüler. Sebep neymiş, bu taşları ördükten sonra asfaltı döktüler, çöktü aşağıya. Kardeşim önce asfaltını dök, ondan sonra yap orayı. Asfaltı dökünce basınca aşağıya çöktü. Sonra bir daha sök orayı kaldır. Şimdi burası rezil bir halde kaldı gitti. Karayollarının ilgili müşavir firması taşeron kontrolü mühendisleri neredesiniz? Bunun tekniği yolu yordamı yok mu? Ben şimdi anlatıyorum, Almanya’dan resimler gösteriyorum. Hala o firmalardan elektrik mühendisleri, başka mühendisler oradan yok öyle değildi, böyleydi. Arkadaş nedir bu israf ya? Nerde müşavir firmanın kontrolleri? Karayolları genel müdürlüğü işini yapmayanları alsın görevden. Bu israflarda beddua var. İsraf yapmayın.”

İstanbul - Yeni Asya

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