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8 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

"Vatandaşlar e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirmeli"

08 Eylül 2023, Cuma 12:48
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel Hatipoğlu, tapuda randevu sisteminde kolaylık sağlanması içerikli mesajlar gittiğine yönelik şikayetler üzerine yasal girişimde bulunduklarını bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teknolojiyi ve dünyadaki gelişmeleri takip ettiğini, yeni teknolojik uygulamaları da e-Devlet ya da kurumun internet sitesi aracılığıyla kullanıcılara sunduklarını belirtti.

Teknolojiyi güvenli bir uygulamayla vatandaşın kullanımına sunarken bilgisayar korsanlarının (hackerların) da buna karşılık yasal olmayan işler geliştirdiklerini ifade eden Hatipoğlu, son günlerde vatandaşlardan web tapu üzerinden yürütülen randevu sistemine ilişkin şikayet ve ihbar aldıklarını söyledi.

"Yaptığımız incelemelerde, web sitemizin diğer kurumlarda da olduğu gibi kopyalandığını, sahtelerinin üretildiğini, burada da kişisel bilgiler üzerinden kredi kartı bilgilerine ve banka hesap numaralarına ulaşılarak birtakım menfaatler temin edildiğini tespit ettik." ifadesini kullanan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için üst normdaki kamu kurum kuruluşlarımızla bu sitelerle ilgili gerekli tedbirleri aldık, kapatılması ile ilgili gerekli yasal girişimlerimizi yaptık. Korsanların, dolandırıcıların engellenmesi ile ilgili sorunumuz kalmadı."

Vatandaşlara, "Şu siteye girdiğinizde sizin adınıza hızlı randevu alabiliriz" ile "ücretle randevu ve tapu işlemlerinin" takibinin yapıldığına mesajların gönderildiğini belirten Hatipoğlu, kullanıcılara şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlar şifrelerini kısa sürede değiştirmeli. Girdiğimiz sitelere dikkat etmeliyiz. Maillerimize ve internet adreslerinin sahte olup olmadığını kontrol edelim. SMS doğrulamasına önem verelim. Girmiş olduğunuz bir sitenin güvenli olmadığını anladığınızda, kişisel bilgilerinizin güvende olup olmadığı ile ilgili kurumlarla irtibata geçerek gerekli tedbirleri almalıyız."

"Vatandaşlar e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirmeli"

Vatandaşların sahte internet sitelerine karşı dikkatli olması uyarısında bulunan Hatipoğlu, şu konulara dikkati çekti:

"Vatandaşlar, kurumsal sitemiz olan 'tkgm.gov.tr' adresini kullanmalı. Uzantının başında reklam ihtiva eden ya da reklam kelimesi geçen uygulamalara dikkat edilmeli ve sitenin net ismi olmalıdır. Sahtecilikler, kurumların isimlerine ek kelime koyarak, yeni uzantılar oluşturuyor. Reklam ve taklit siteleri kullanmamalılar. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden de kurumumuzla ilgili işlemlerini yapabilirler. Herkes e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirmeli. Böylece tapu ve kişisel bilgilerin çalınmasının önüne geçilebilir.

İki faktörlü veya SMS doğrulamasını yapmalılar. Örneğin, bankalar şifrelerini 3 veya 6 aylık periyotlarla değiştirmemizi istiyorlar. Biz de vatandaşlarımızdan her girdiklerinde veya belirli aralıklarla şifrelerini değiştirmelerini öneriyoruz. Şifre değiştirmek için süreniz ne kadar kısalırsa riskiniz de o kadar azalır. Vatandaşlarımız gelen mesajlara ve sitelere yönelik uyanık olmalılar."

"Tapu telefon beyan uygulaması" ile sahtecilik önlenebilir

Hatipoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün e-Devlet üzerinden telefon beyan uygulamasının olası sahteciliğe karşı kullanılabildiğini söyledi.

Cevdet Ekmel Hatipoğlu, vatandaşların "tapu telefon beyan uygulaması"na girerek telefon numaralarını güncellediklerinde, gayrimenkulleri ve taşınmazlarıyla alakalı bir hareket olması durumunda cep telefonlarına SMS olarak uyarı geldiğini, bunun da sahteciliğin önüne geçtiğini belirtti.

"Çipli kimlik kartları ile 2 milyon doğrulama gerçekleştirdik"

Hatipoğlu, sahteciliğin önüne geçmek için kullandıkları diğer bir uygulama olan kimlik doğrulama sistemine ilişkin de şunları söyledi:

"Müdürlüklerimizde son dönemde parmak izi cihazları kullanıyoruz. Vatandaşların çipli kimlik kartlarını, parmak izi cihazlarına takarak kimlik kontrolü üzerinden işlemlerini yapıyoruz. 2 gün önce çipli kimlik kartı uygulaması ile 2 milyon doğrulama gerçekleştirdik. 973 tapu müdürlüğünün tamamında çipli kimliklerine bağlı olarak kimlik doğrulama sistemini kullanıyoruz. Sahteciliğe karşı kurumsal olarak aldığımız önemli bir tedbir."

AA

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