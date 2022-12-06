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Vatman hakkında tutuklama istemi

06 Aralık 2022, Salı 14:44
İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazayla ilgili gözaltına alınan vatman, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tramvay sürücüsü Semi Ö'nün, Alibeyköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

 

İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Müdürlüğü'nün sinyalizasyon hareketlerine dair inceleme yaptığı belirtilerek, sinyalizasyon bilgileri ile arıza olup olmadığının ilgili birim tarafından bildirilmesi istendi.

"Işıkların yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamayorum"

Semi Ö. savcılık ifadesinde, yaklaşık 7 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro İstanbul şirketinde vatman olarak görev yaptığını, 2 yıldır da T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında çalıştığını söyledi.

Kaza sırasında kabinde yalnız olduğunu belirten şüpheli, ifadesinde şunları dile getirdi:

"En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Sağlık ekipleri bana müdahale etti. Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Daha önce hiç kazam yoktur. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Bayıldığım için tramvay yolundaki ışıkların yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum."

Tutuklama talebinin gerekçesi

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mağdur sayısının çok olması, şüphelinin eyleminin bilinçli taksirle meydana gelmesi, mağdurlardan iki kişinin halen bilincinin kapalı olup, hayati tehlikelerinin mevcut olması, mağdurların büyük bir kısmının ifade alma işleminin henüz tamamlanmaması ve delillerin tamamen toplanmaması sebebiyle tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah saatlerinde tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazada 33 kişi yaralanmıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, tedavilerinin ardından taburcu edilen vatman ve otobüs şoförünün de ifadesi alınmıştı. Otobüs şoförü, ifadesinin ardından karakoldan ayrılmıştı.

AA

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