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16 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Vefat eden maden işçileri göz yaşları ve dualarla ebedi yolculuklarına uğurlanıyor

16 Ekim 2022, Pazar 19:54
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada vefat eden maden işçileri toprağa veriliyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada vefat eden işçilerden Remzi Özçelik'in cenazesi toprağa verildi.

Özçelik'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Mamak köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy mezarlığına taşındı.

Cenazeye, işçi Remzi Özçelik'in ailesi, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı.

Soylu, Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, taziyeleri kabul eden Özçelik'in ailesine baş sağlığı diledi.

Özçelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım ebedi yolculuğuna uğurlandı

Patlamada vefat eden işçilerden Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Bulut, Akgül ve Yıldırım'ın cenazeleri, hastane morgundan alınarak Ahatlar köyündeki Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesine getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden işçilerin ailelerine, cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.

Berkay Kesim ebedi yolculuğuna uğurlandı

Patlamada vefat eden işçilerden Berkay Kesim'in cenazesi toprağa verildi.

Bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Kesim'in (25) cenazesi, hastane morgundan alınarak Bartın'ın Epçiler köyündeki evine getirildi.

Burada "helallik" alınmasının ardından maden işçisinin cenazesi, köy camisine taşındı. Annesi ve kardeşleri, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Camiye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kesim'in ailesine başsağlığı diledi.

Kesim'in cenazesi, öğle vakti köy mezarlığında Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi tarafından kıldırılan namazın ardından toprağa verildi.

Bir süre tabuta omuz veren Bakan Bozdağ, Kesim'in mezarının başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Törene, Kesim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, maden işçisi Kesim'in babasının infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.

Mustafa Can Yıldırım ebedi yolculuğuna uğurlandı

Patlamada vefat edem işçilerden Mustafa Can Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldırım'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Makaracı köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Makaracı Köyü İlkokulu bahçesine taşındı.

Burada taziyeleri kabul eden Yıldırım'ın ailesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da başsağlığı diledi.

Maden ocağından çıkarılan son işçi Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öner Yıldız, Karabük'te ebedi yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada vefat eden işçilerden Öner Yıldız'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Öner Yıldız'ın (38) cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Konarı köyündeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Yıldız için burada helallik alındı, dua edildi. Babasının emekli olduğu madende 13 yıldır çalışan ve emekliliğine 1 yıl kalan Yıldız'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene, maden işçisinin annesi Meliha, babası İsmail, eşi Tuğba, ağabeyi Mehmet Yıldız, ablası Zehra Topal ve yakınları ile Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, madenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öner Yıldız'ın 13 yaşında Zeynep Ecrin ve 6 yaşında Miray İkra isminde iki kızı bulunduğu öğrenildi.

İbrahim Köse ebedi yolculuğuna uğurlandı

Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Köse'nin cenazesi, getirildiği Esbey köyünde helallik alınmasının ardından, cenaze namazının kılınacağı Esbey İlkokulu bahçesine taşındı.

Taziyeleri burada kabul eden Köse'nin ailesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bartın Valisi Nurtaç Arslan başsağlığı diledi.

Köse, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

 

AA

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