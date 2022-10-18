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18 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Vefat eden madencinin kardeşi konuştu: Bakım yapmadılar, 41 can gitti, bizler ne yapacağız?

18 Ekim 2022, Salı
Amasra’da yaşanan maden faciasında can veren Mehmet Bulut’un kardeşi Muhammed Bulut, 3 aydan beri ocakta bakım yapılacağını ama bir türlü yapılmadığını söyledi.

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Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK’ya ait maden ocağında vefat eden 41 madenciden, Ahatlar köyünde yaşayan üç madenci arkadaş Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün yan yana gömüldüler. Şaban Yıldırım’ın kayınvalidesi Nesrin Akkuş, tek kızını Yıldırım’a emanet ettiğini belirtirken, “O benim yavrumdu. O benim bir tanecik evladıma bakıyordu. Ben İstanbul’dan buraya gönderdim, ben çocuğumu buraya verdim onun için” dedi.

Akkuş, Yıldırım’ın vefat etmeden bir hafta önce “Anne bizi izne çıkaracaklar. İçerileri temizleyeceklermiş” dediğini aktararak, şunları söyledi: “Yavrularımızı hep temizlediler. Gittiler. Yavrularımız hep temizlendi. Kum gibi, hepsi yandı, kül oldu. Gitti. Ciğerlerimizi yaktılar.”

Bizler ne yapacağız?

Mehmet Bulut’un kardeşi Muhammed Bulut, abisiyle son gün konuşmalarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: “41 tane can gitti, aileleri, bizler ne yapacağız?  Elimizden gelen hiçbir şey yoktu. Ama çocuklar bahsediyorlar. Ocakta bakım olacak, 40 günlük bizi izne ayıracaklar. 3 aydan beri muhabbet varmış böyle. Ama söylüyorum, 3 aydan beri yapılmayan şey, şimdi de yapılmamış, bir dahaki ay yapılacakmış sözde. Bunun için mi yapılacakmış böyle. Yatan kişiler arkadaşlar, onlar daha önce konuşuyorlardı bizimle. Muhabbet ederken, pek sırlarını açıklamazlardı açıkçası. Madende 40 gün sürecek bir bakım var dediler. Bunlar biliyor, 3 aydan beri bu muhabbet varmış. Muhabbet, sadece muhabbet. Şu ana kadar bir şey yokmuş. Bu ayı atlayınca, bu ayı çıkınca izne ayırılacaklarmış sözde. Bahse konu olan şeyler. Yapmadılar, uşakların canına mal oldular. 41 tane cana. Gaz ortamında, gaz var dediler. Tecrübesiz kişiler. 2019 yılında girdiler hepsi. Tecrübesiz, yanında tecrübeli kimse yok. Hiç olmazsa yanında bilen biri olsaydı. Mühendis olaraktan, şey olaraktan, içeride olan. Bunlarla girip bunlarla çıksaydın. Abi hepsi gitti abi, evlatlar, çocuklar. Anneler, kiminin çocuğu var.”

Bartın - Anka

 

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