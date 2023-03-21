Vefat sayısı 21’e çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel afetinde toplam 19 kişinin vefat ettiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da akşam saatlerinde Adıyaman’da 2 kişinin daha selde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Adıyaman’daki sel felaketinde kaybolan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal’la bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra’nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekânları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum.” Sel nedeniyle vefat edenlerin sayısı 21’e yükseldi. Adıyaman - Anka

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