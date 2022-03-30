Vefatından sonra kartını alabilecek

Geçen perşembe günü vefat eden Aydın Engin, İletişim Başkanlığı’na açtığı davayı kazandı.

53 yıllık gazetecilik hayatının 25 yılında sürekli basın kartı taşıyan Aydın Engin, Temmuz 2018’deki mevzuat değişikliği sonrası kendisine yeni kartının verilmediğini belirterek dava açmıştı. Ankara 18’inci İdare Mahkemesi’nin kararında, İletişim Başkanlığı’nın Engin’e devam eden bir davasını gerekçe göstererek basın kartı vermediği gerekçesi yer aldı. Kararda, söz konusu işlemin iptaline karar verildiği kaydedilerek Engin haklı bulundu. Diken’in haberine göre Engin, 24 Mart’ta 82 yaşında can vermişti. Haber Merkezi

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