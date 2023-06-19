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19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Vekaletle kurban kesen kurumlara Diyanet'ten uyarı

19 Haziran 2023, Pazartesi 14:32
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, "Vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonunu yapan kurum ve kuruluşlar, müvekkilinin hassasiyetini, ibadet bilincini yerine getirmek koşuluyla kurbanı kesmelidir." dedi.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, kurbanın, mali yükümlülüğü olan bir ibadet olduğunu, ekonomik durumu iyi olanların kurban kesmesinin vacip olduğunu söyledi.

Mali ibadetlerde vekaletin geçerli olduğunu bildiren Bozkurt, hayırseverlerin kurbanlarını uzakta bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasının, vekalet yoluyla kurban kesmeyi önemli hale getirdiğini ifade etti.

Son zamanlarda vekaletle kurban kesmenin yaygınlaştığına değinen Bozkurt, "Vekalete yoluyla kurban kesimi organizasyonunu yapan kurum ve kuruluşlar, müvekkilinin hassasiyetini, ibadet bilincini yerine getirmek koşuluyla kurbanı kesmelidir. Kurumların, kurban etinin kimlere dağıtılacağı ve hangi koşulda dağıtılacağı vekaletini yerine getirmesi gerekir." diye konuştu.

"Vekalet verenlerin güven verecek kurumları tercih etmesi lazım"

Vekalet verenlerin güvenilir kurum ve kuruluşları tercih etmesi gerektiğinin altını çizen Bozkurt, yurt içi ve yurt dışındaki bazı kurumların vekaletle kurban kesimini istismar ettiğini, vatandaşların buna karşı dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Kurbandaki asıl amacın paylaşmak olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Kurban etinin her bir zerresini değerlendirilmek, bunu yoksulun, mağdurun, muhtacın ihtiyacına harcamaktır esas olan. Bu hassasiyetler, koşulların aynı şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Vekalet verenlerin bu güveni verecek kurum ve kuruluşları tercih etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Kurban ibadetinin yerine gelmesi için kurbanın kesilmesi gerekiyor"

Kurban kesilmedikçe kurban ibadetinin yerine getirilemeyeceğini söyleyen Bozkurt, şöyle konuştu:

"Kurbanın parasını alarak bunu hayır yolunda harcamakla kurban ibadeti yerine gelmez. Bu sadece sadaka olur. Her ibadetin kendine özgü şartları var. O şartlar yerine getirilerek yapılırsa o ibadet yerine gelmiş olur. Kurban ibadetinin yerine gelmesi için kurbanın kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekiyor. Aksi takdirde madden hem de manen mağduriyetler ortaya çıkacaktır."

Maddi durumu iyi olmayanların borçlanarak kurban almasının kurban ibadetinin aslına uygun olmadığını belirten Bozkurt, "Faize bulaşmamak şartıyla kurbanı kredi kartıyla almak, hatta taksitlendirmek dinen uygundur, caizdir. Faizle en küçük bir ilişkinin olmaması lazım. Bir de satıcının taksitle kurban vermeye rıza göstermesi gerekir. Bu şartlar sağlandığında kredi kartıyla kurban alınabilir." değerlendirmesini yaptı.

AA

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