Vekil imamların kadro talebi süre şartına takılmasın

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, kadro talebi devam eden vekil imamların kadroya alınmasında herhangi bir süre şartının olmaması gerektiğini söyledi.

Kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınma süreciyle ilgili bir açıklama yapan Özdemir, “Devletimiz kamudaki sözleşmeli personelin kadrolu olması ve çalışma barışının sağlanması adına önemli adımlar atmaktadır. Vekil imamların kadro talebi de uzun zamandır dile getirdiğimiz bir konudur. Bu talebin de acilen karşılanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Bu süreçte, vekil imamların kadroya alınmasında bir çalışma süresi şartı getirileceği yönünde duyumlar aldıklarını belirten Yusuf Özdemir, “1800 gün çalışan vekil imamlarımıza kadro verileceği, 1800 gün çalışamayan vekil imamlarımızın kadrodan yararlanamayacağı şeklinde bilgiye ulaştık. Din—Bir Sen olarak vekil imamlar için süre şartı aranmaksızın kadro istediğimizi dile getiriyoruz. Vekil imamlarımız puan şartı aranmaksızın, DHBT ve KPSS şartına tabi tutulmadan ve özellikle süre şartı aranmadan kadroya alınmalarıdır” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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