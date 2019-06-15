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15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Vekiller soruyor: Kayıplar nerede?

15 Haziran 2019, Cumartesi 01:04
Yetkili makamlara ‘kayıp’ başvurusunda bulunan aileler aylardır hiçbir sonuca ulaşamazken, milletvekilleri de meclis konuşmalarında ve soru önergelerinde konuyu gündemde tutmaya çalışıyor. Fakat yetkililerden konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor.

Türkiye’de son 3 yılda toplam 26 kişinin ailesi yetkili makamlara “kayıp” başvurusunda bulundu. Zorla kaçırıldığı öne sürülenlerden çoğundan haber alınamıyor. Bazılarının ise şartları bilinmeyen biçimde gözaltında tutulduğu belirtiliyor. Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), adalet ve içişleri bakanlıklarına da farklı zamanlarda soruldu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 27 Mart’ta kayıp Mustafa Yılmaz ve 4 Mart’ta kayıp Salim Zeybek’in zorla kaçırılmalarına ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da 11 Şubat’ta , 2016- 2019 yılları arasında kaçırılanlara dair, Türkiye’de kayıp ve zorla kaçırılan kişi sayısının açıklanmasını soru önergesi ile istedi. Ancak sorulara yanıt alınamadı. Öte yandan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili N. Cihangir İslam da Meclis’te yaptığı basın toplantısında kayıp vakalarını tek tek sayarak gündeme getirdi. İslam’ın verdiği bilgilere göre; “Gökhan Türkmen 125 gündür kayıp, Özgür Kaya 120 gündür kayıp, Yasin Ugan 120 gündür kayıp, Erkan Irmak 116 gündür kayıp, Salim Zeybek 112 gündür kayıp, Mustafa Yılmaz 114 gündür kayıp.”

 

Aileleri endişeli 

Kaçırıldığı iddia edilen bir başka kişi de Mustafa Yılmaz. Herhangi bir kamu kurumundan ihraç değil. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde terör örgütüne üye olduğu” iddiası ile yargılanan Yılmaz, 100 gün tutuklu kalmasının ardından, 6 yıl 3 ay ceza verilerek tahliye edilmiş. Mustafa Yılmaz’ın kaybolduğu bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarında, siyah Transporter model aracın Yılmaz’ın evinin etrafında dolaştığı; onu takip ettiği ve sonrasında kimliği belirlenemeyen kişilerce Yılmaz’ın zorla arabaya bindirildiği görülüyor. 19 Şubat’tan beri eşinden haber alamayan Mustafa Yılmaz’ın eşi Sümeyye Yılmaz, eşinin hayatta olup olmadığını düşünmeye başladığını vurguluyor. Nevim Yılmaz’ın oğlu Mustafa Yılmaz da kayıplar listesinde. Anne Yılmaz, oğlunun en son telefon sinyalinin geldiği bölgede tüm apartmanların dairelerini tek tek çalarak oğlunu aradığını söylüyor: “Bodrum katları su dolan inşaatları aradık. Ellerimize sopa alıp çukurların içlerinde yavrumu aradım”.

112 gündür kayıp

Kaçırıldıkları iddia edilenlerin aileleri ve yakınları ise kayıp şahısların nerede ve ne koşulda bulunduklarını öğrenmek istiyor. Euronews’e konuşan kayıp yakınları endişelerini dile getirirken, yakınlarının bulunması için yetkililerin harekete geçmesini istiyor. 21 Şubat’ta kaçırılan Salim Zeybek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaki görevinden ihraç edilmiş. Fatma Zeybek’in söylediklerine göre eşi Salim Zeybek’ in kaçırılması, kendisi ve iki çocuğunun gözleri önünde gerçekleşti. Fatma Zeybek, kazadan sonra eşinin bir araca bindirilerek götürüldüğünü, o günden sonra bir daha eşinden haber alamadığı belirtti.

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