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17 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Velilerin izni olmazsa öğrenciye test yok

16 Eylül 2021, Perşembe 17:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplandı. Yüz yüze eğitimin ilk haftasının ardından yapılan toplantıda eğitim dönemi için alınacak tedbirler, aşılanma oranı gibi konular konuşuldu. Bakan Koca, kurul toplantısının ardından basın toplantısı yaptı. Koca, şunları söyledi: “Okullarımızda yüz yüze eğitimin ilk haftasını yeni okul koşullarına uyum ile geçirdik. Aldığımız tedbirler ve olası olumsuz olayların yönetimi ile ilgili algoritmalar konusundaki hazırlıklarımız uyum haftasını büyük sorunlarla karşılaşmadan yönetmemizde etkili oldu. Okullarımızın yüz yüze eğitime açık kalmasının en büyük önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bunu temin etmek için planladığımız pilot taramalar ile ilgili somut bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir.  Ankara - anka

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ÖZEL OKULLARA DA PCR ZORUNLULUĞU GELDİ

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim kurumları ile barınma hizmeti veren özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da, personelden haftada iki kez PCR talep edilmesini istedi. Bakanlık ayrıca, 13 Eylül 2021’den başlamak üzere, aşı olmayan veya PCR testi vermeyen usta öğreticiler dahil bütün personele, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının uygulama sınavlarında görev verilmemesini istedi. Zorunlu PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacak. Ancak, özel hastanelerde PCR testi yaptıranlar ücretini kendileri ödeyecek.

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