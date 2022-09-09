ÖDENEMEYİP TAKİBE DÜŞEN KREDİ KARTI BORÇLARI YİNE ARTARKEN VERESİYE DEFTERLERİ DE DOLUYOR.

Kart ve kredi borçları

Derinleşerek devam eden ekonomik kriz dar ve sabit gelirli kesimleri ciddi şekilde zorluyor. Zamanında ödenemeyip yasal takibe alınan kredi kartı borçları yine birikti. İhtiyaçlarını karşılamak için kredi alanlar da geri ödemelerde büyük zorluk çekiyor.

Şişli’de bile veresiye

Şişli’de ziyaret ettiği eczacı veresiye defterini gösterince İyi Parti Genel Başkanı Akşener “250 bin TL yazdırılmış defterler gördüm Anadolu'da. Burada bile veresiye defteri var. Vay be” dedi.

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Veresiye defterleri kabarıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Şişli’de ziyaret ettiği bir eczacı, vatandaşın alım gücünün çok düştüğünü, SGK reçetelerinde çıkan farkı bile ödeyemediğini anlatan eczacı, veresiye defterini gösterdi. Akşener de “250 bin TL yazdırılmış defterler gördüm Anadolu’da. Ama burası Şişli. Burada bile veresiye defteri var. Vay be” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da esnafın sorunlarını dinledi. Akşener’in Şişli’de ziyaret ettiği bir eczacı, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. İlaç bulmakta zorlanıyoruz” diye dert yandı. Vatandaşın alım gücünün çok düştüğünü, SGK reçetelerinde çıkan farkı bile ödeyemediğini anlatan eczacı, veresiye defterini gösterdi. Akşener de “250 bin TL yazdırılmış defterler gördüm Anadolu’da. Ama burası Şişli. Burada bile veresiye defteri var. Vay be” dedi. Akşener, İstanbul’daki esnaf ziyaretlerine önceki gün Şişli ilçesinden başladı. Akşener, Şişli Mecidiyeköy’de ziyaret ettiği bir eczacıya işlerinin nasıl olduğunu sordu. Eczacı, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz, ilaç bulmakta zorlanıyoruz. Umarım daha iyi olacak” diye konuştu. Akşener’in “Anadolu’da veresiye defteri görmüştüm, burada da var mı?” sorusuna eczacı, veresiye defterini göstererek, “Var tabii, çok uzun zamandır var. Müşterilerimiz sonuçta yüz yüze baktığımız insanlar, onlardan desteğimizi esirgemiyoruz” diye yanıt verdi.

“ŞİŞLİ’DE BİLE VERESİYE DEFTERİ VAR. VAY BE”

Şişli’deki bir eczanede veresiye defteri olmasına şaşırdığını belirten Akşener, “250 bin TL yazdırılmış defterler gördüm Anadolu’da. Ama burası Şişli. Burada bile veresiye defteri var. Vay be” dedi. Eczacı, Akşener’in “Alım gücü nasıl” sorusunu ise “Alım gücü düşük. SGK’dan çıkan farklar, ilaç ücretleri, bunları defalarca anlatmak zorunda kalıyoruz... İnsanlar SGK’dan aldıkları zaman para ödemek istemiyorlar ama haliyle her seferinde bir ücret çıkıyor. Bu, işimizi daha da zorlaştırıyor” diye yanıtladı.

SAÇ SAKAL 90 LİRA

Akşener, daha sonra girdiği bir erkek kuaförüne “İşler nasıl” diye sordu. Kuaför, “Durgun, her şeye zam geldi. Saç-sakal 90 TL. Vatandaşa çok geliyor, ama bizi kurtarmıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, çok zor geçiniyoruz” dedi.

İstanbul - anka