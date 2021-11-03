Vergi, harç ve cezalara rekor zam yolda

2022 yılındaki pek çok vergi kalemi, harç ve damga vergisi ile trafik para cezaları, değerli kağıt bedelleri artışında uygulanacak 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.

Yeniden değerleme oranı belirlenirken dikkate alınan “üretici fiyat endeksi (ÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı” Ekimde yüzde 36,20 oldu ve Ekim rekorunu kırdı. Sözcü’nün haberine göre, “Yüzde 35’ler civarında olacağı anlaşılan 2021 yılı Yeniden Değerleme Oranı, 2022 yılında pek çok vergi, harç, değerli kâğıt bedeli, trafik para cezası, indirim ve istisna tutarları gibi pek çok unsuru enflasyonu yukarı çekecek yönde etkileyecektir” diyen Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “Yüzde 35’ler civarında olacağı anlaşılan Yeniden Değerleme Oranı 2022 yılı enf- lasyon hedefinin tutturulması açısından önemli bir risk unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır” demişti.

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