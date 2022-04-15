Vergi indirimi yetmez üretici desteklenmeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, enflasyona karşı alınan tedbirlerden daha etkili sonuçlar alınabilmesinde, nihai ürün fiyatlarına getirilen vergi indirimleri kadar, kaynakta maliyetleri aşağı çekecek tedbirlerin de önemli olduğuna dikkati çekti.

Özellikle gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde girdi maliyetlerini düşürecek desteklerin, enflasyonla mücadeleye ciddi katkı vereceğine işaret eden Avdagiç, “Dolayısıyla tarımsal ürünlerinin üretiminde kullanılan enerji, gübre ve akaryakıt gibi girdilerde sağlanacak ilave destekler, bu dönemde özellikle etkili olacaktır ve enflasyonla mücadeleye büyük katkı verecektir” ifadesini kullandı.

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