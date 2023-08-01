Daha 6 ay önce tüm kamu hizmetlerine, harç, vergi ve benzerine yüzde 122 zam gelmişti. asgarî ücrete zam sonrası ilave vergiler geldi. malî disiplin tek taraflı olmaz.

SICAK PARADAN ÇOK YATIRIM LâZIM

EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: “ Türkiye’nin sıcak paradan çok yatırıma, dövize, hukuk sisteminin revize edilmesine ihtiyacı var. Sadece Ortadoğu ve Körfezden gelen döviz yaralara merhem olmaz. Bu sistemde yabancılar yatırım yapamaz. İstihdamı sağlayacak ortama ihtiyaç var.”

HİPERENFLASYON YAŞIYORUZ

“Zamlar ve vergi atışlarıyla ekonomi kurtulmaz. Bunlar enflasyonla maaşı eriyen vatandaşın sırtındaki yükün üstüne yük koymaktır. Türkiye enflasyonda dünya rekoru kırıyor, 2020’den beri hiperenflasyonu yaşıyor. Yılbaşından beri kurdaki dalgalanma yüzde 40’ta.”

***

Vergi ve zamla ekonomi kurtulmaz

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin 2020 yılından beri hiperenflasyon dönemi yaşadığını belirtirken, zamlar ve vergi artışları ile ekonominin kurtarılamayacağının altını çizdi.

14-28 Mayıs seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını kazanan hem de meclis çoğunluğunu elde eden Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümette Hazine ve Maliye Bakanlığı’na eski bakanlarından Mehmet Şimşek’i getirdi. Şimşek’in gelmesi ile TCMB başkanlığına da Hafize Gaye Erkan atandı. Göreve gelir gelmez ekonomide rasyonel zemine dönülmekten başka çare olmadığını söyleyen Şimşek ile birlikte politika faizi yüzde 17,5 düzeyine yükseltilirken, KDV, ÖTV ve MTV ile harçların artırılması ile halkın sırtına da ek yükler bindirilmeye başladı. Döviz kurlarının yükselmesi ve akaryakıta yapılan zamlar ile iğneden ipliğe temel mal ve hizmet fiyatları yükselmeye devam ediyor. Halk yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezilmiş durumda. gazeteduvar’a konuşan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi özetle şunları söyledi:

EKONOMİ BÖYLE KURTULMAZ

Eskinazi, Türkiye ekonomisinin bir kriz içinde olduğuna dair bir soruya, “(...)Dünya bir dönüm noktasından geçiyor. Ancak Türkiye’nin içinde bulunduğu durum çok farklı. Türkiye’nin sıcak paradan çok yatırıma ihtiyacı var. Türkiye’nin dövize ihtiyacı var. Türkiye’nin hukuk sisteminin revize edilmesine ihtiyacı var. Sadece Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen döviz Türkiye’nin yaralarına merhem olmaz. Bu mevcut sistemde yabancılar yatırım yapamaz. İstihdamı sağlayacak ortama ihtiyacımız var. Tek derdimiz kur değil çok farklı sorunlar var. Rekabetçiliğimiz zaten ortadan kalktı. Türkiye’nin önünde hukuktan ekonomiye kadar uzanan çözülmesi gereken birçok sorun var. Dış politikada riskli adımlar atıldığı gibi ekonomide de bütçe açığını finanse etmek için dolaylı yüksek vergiler getiriliyor” ifadeleriyle cevap verdi.

Yük, vatandaşın sırtına yüklendi

Zamlar ve vergi atışlarıyla ekonomi kurtulamayacağına dikkat çeken Eskinazi, “Enflasyonla maaşı eriyen vatandaşın sırtındaki yükün üstüne yük koymaktır. Mali disiplin tek taraflı olmaz. Deprem vergisi olarak adlandırılan 7440 sayılı Kanun ile getirilen ek vergide 100 milyar civarında bir tahsilatın beklendiği Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından açıklanmıştı. Şimdi asgari ücrete zam sonrası ilave vergiler de geldi. Önümüzdeki dönemde bütçe açığının bu şekilde kontrol altına almak ne kadar mantıklı tartışılır. Daha 6 ay önce tüm kamu hizmetleri, harç, vergi ve benzerine yüzde 122 zam gelmişti. Türkiye enflasyonda dünya rekoru kırıyor. Yılbaşından beri kurdaki dalgalanma yüzde 40’ta. Makro finansal istikrar ve yapısal reformlardan bahsediliyor ancak buna dair bir adım yok. Yeni kabine göreve başlayalı iki ay oldu. Emekli, memur enflasyon altında ezilmeye devam ediyor. Vergi oranları ise patladı. Gereksiz vergi bindirme sadece fiyatları daha çok artırır, hiçbir olumlu etkisi yok. Sıkı para politikası, fiyat istikrarı, enflasyon ile mücadele, Maastricht kriterleri söylemlerini realiteye dökelim. Yeni zam ve oransal artışlar bunun üzerine yapılanlar, cari açık rakamları, artan vergiler, yükselen kur, Körfez ülkelerine ziyaretler, son 10 yıldır hep aynı yerdeyiz. Özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri üzerinden ciddi yabancı yatırımın gelmesi gerek” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi