Vergi zamlarına iki dava daha

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Danıştay’da iki ayrı dava açarak, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının artırılmasına ilişkin 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) artırılmasına ilişkin 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

ÖTV zamları mahkemelik MA’nın haberine göre, TBB’den yapılan açıklamada, KDV artışına ilişkin düzenlemenin, Anayasa’nın 73. maddesinde öngörülen adil denge ilkesinden uzak olduğu, hak arama hürriyeti ile mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek içerikte bulunduğu belirtildi.

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