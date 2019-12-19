Vergileri arttırmak çare değil

Prof. Dr. Atilla Yayla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vergileri arttırmanın çare olmadığını söyledi. Yayla şunları yazdı:

“Hükümet vergileri, artırma ve yeni varlık vergisi sayılabilecek vergi koyma adımları atma yolunda ilerliyor. Bunun ülke ekonomisine çok zarar vereceği açık. Vergi koyarak ve vergileri artırarak ülkeleri ekonomik olarak geliştirmek mümkün olsaydı her şey çok kolay olurdu. Ekonomik büyüme vergiler tarafından değil ekonomik özgürlük ve düşük vergiler tarafından teşvik edilir.”

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