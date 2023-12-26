AYM ESKİ BAŞKANI HAŞİM KILIÇ: BİR VESAYETİ KALDIRIRKEN BİR BAŞKASININ FIRTINASINA UĞRADIK.

O vesayetler kalktı, ama...

“2010 anayasa değişikliği Türkiye'nin makas değiştirdiği çok önemli bir değişikliktir. Yargı vesayeti ile askerî vesayetin ortadan kaldırılması konusunda ciddi adımlar atılmış ve başarılı olunmuştur. Ancak bir vesayeti kaldırırken bir başka vesayetin fırtınasına uğradık.”

Asıl sorun keyfî yorum

“Sorunumuz ne anayasa, ne de yasalardır. Bunu uygulayan ve yorumlayan insanlarımızdır. Yargı erkine verilen yorum hakkı maalesef isabetli kullanılmıyor. Tutukluluğu bile cezalandırma aracı olarak kullandık, keyfî yorumlarla insanları hapishanelerde beklettik.”

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Vesayet el değiştirdi

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, “Bir vesayeti kaldırırken bir başka vesayetin fırtınasına uğradık” dedi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Demokraside Birlik Vakfı’nın düzenlediği “Türkiye’nin İkinci Yüzyılında Tam Demokrasi Hedefi ve Yeni Anayasa’dan Beklentiler” panelinde konuştu. Kılıç şunları söyledi: “Cumhuriyet’in kurulduğu günden beri ki ben 2010 anayasa değişikliğini Türkiye için bir dönüm noktası olarak görüyorum, 2010 anayasa değişikliği Türkiye’nin makas değiştirdiği yıldır, çok önemli bir değişikliktir. Bu değişiklikte yargı vesayeti ile askeri vesayetin ortadan kaldırılması konusunda ciddi adımlar atılmış ve o konuda da başarılı olunmuştur. Ancak bir vesayeti kaldırırken bir başka vesayetin fırtınasına uğradık. Bugün terör örgütü olarak anılan cemaatin yapılanması ve onun ele geçirilmesi daha sonra da mevcut siyasi partinin iktidarın ele geçirilmesi sonunda bu vesayet bitmiş değil, bu vesayet devam ediyor. Geriye doğru gittiğiniz zaman Türkiye iki konuda çok ciddi sıkıntı çekmiş: birisi ifade özgürlüğü diğeri de din ve vicdan özgürlüğü ve sorunlarımız bu eksende hep doğmuş.”

Yıkıcı etkilerini çözemiyoruz

“Biz tutukluluk konusunu bile cezalandırma aracı olarak kullandık, yasada yazmasına rağmen keyfi yorumlarımızla özellikle, insanları tutuklayarak hapishanelerde bekletmek durumunda kaldık” diyen Kılıç, “Bir anayasa var, bir de anayasanın uygulanması ve yorumu var. Bir laiklik var, laikliğin uygulanması ve yorumlanması var. Bir hukuk devleti var, hukuk devletinin uygulanması ve yorumu var. Şimdi soruyorum, bunların hangisi suçlu? Bugün sorunumuz ne Anayasa, bence ne de yasalarımızdır. Bunu uygulayan ve yorumlayan insanlarımızdır. Yargı erkine verilmiş olan yorum hakkı maalesef isabetli kullanılmıyor. Kullanılmadığı için de bu sorunların ülkede bıraktığı yakıcı ve yıkıcı etkilerini maalesef çözemiyoruz, çözemedik” ifadelerini kullandı.

Hukuk güvenliği sağlanmalı

Kılıç şöyle konuştu: “Türkiye’de üç tane kurum var. Birisi Anayasa Mahkemesi, birisi Hakimler Savcılar Kurulu, birisi de Yüksek Seçim Kurulu’dur. Bu üç kurumun tarafsız ve bağımsız olmasını temin etmedikçe biz bu sorunlarımızdan asla kurtulamayız. Eğer yargıda böyle bir sorun varsa bunun ekonomiye olan yansımaları, sosyal hayata olan yansımalarını da düşündüğünüzde bunun temelinde yatan tek şey hukuk güvenliğinin yaratılamamasıdır. Hukuk güvenliğini yaratamadığımız için de bugün para politikalarıyla, mali politikalarla dövizi indiriyoruz faizi çıkarıyoruz, faizi indiriyoruz dövizi çıkarıyoruz ve ekonomiye ihya etmeye çalışıyoruz. Bunlar yapay tedbirler, gerçek tedbir bağımsız ve tarafsız herkesin rahatlıkla kanatlarının altına sığınacağı bir yargıyı teşekkül ettirmektir.”

Ankara - Anka