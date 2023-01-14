Veterinerlerden işyeri açma tepkisi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Manisa’da AKP’li Yunusemre Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle bir veterinerin muayenehanesinin mühürlenmesine tepki gösterdi.

Arslan, “Mevzuatta veteriner hekim muayenehanelerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsat verileceği hükme bağlanmıştır. Belediyeler, işyeri açma ve çalışma ruhsatı adı altında veteriner hekimlerden ayrıca ikinci bir ruhsat istemektedir. Muayenehanelerimizin kapanmasına neden olan haksız uygulamaya son verilmelidir” dedi. İstanbul - anka

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