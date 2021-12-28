İstanbul Yeni Asya Gazetesi okurlarının düzenlediği yılın son seminerinde, Edebiyatçı-Yazar Hanefi Örnek, Bediüzzaman’ın bu çağın vicdanını oluşturduğunu ve Yeni Asya Gazetesi’nin 52 yıllık hizmetinde vicdanın sesi olmaya devam ettiğini anlattı.

İstanbul Yeni Asya Gazetesi temsilciliği, 2021 yılının son seminerini, Yeni Asya Vakfı, Mehmet Kutlular salonunda yüz yüze gerçekleştirilirken, ayrıca zoom üzerinden de canlı olarak yayımlandı. ‘’Karakter Eğitiminde Vicdan’’ konulu semineri, Edebiyatçı-Yazar Hanefi Örnek, Moderatör Dr. Aytekin COŞKUN, Kur’ân tilâvetini ise Mustafa Başkarcı Hocanın yaptığı seminer çok dolu ve başarılı geçti.

Konunun derinliği ve bileşenlerinin bile ayrı ayrı seminer konusu olmasına rağmen, seminer veren yazar, mükemmel bir şekilde konuları ifade ederken, dinleyiciler ve izleyenlerden tam not aldı.

Hanefi Örnek’in, “Karakter Eğitiminde Vicdan’’ konulu seminerinde öne çıkan bazı başlıklar şunlar; Fıtratta öne çıkan programın adı vicdandır, Mikro âlemden- makro âleme geçişte, vicdan marifet merdivenidir, önemli bir sensördür. Âlemi şahadet ile âlemi gaybın birleştiği nokta vicdandır. Bütün peygamberlerin arasında vicdan çok önemli bir yer tutmuştur, Bediüzzaman Hazretleri bu çağın vicdanını oluşturmuş ve eserleri ile harekete geçirmiştir. Asrımızın buhranına da çare Kur’ân’dadır. Medresetüzzehra programının esası vicdandır. Sağduyunun ve vicdanın sesi Yeni Asya Gazetesi, bu misyonu üslenmiştir. Nebevî çerçevede, vahyin ışığında 52 yıllık hizmetinde bu misyon ile hareket ederek sağduyulu bir şekilde, vicdanın sesi olmaya devam etmiştir ve edecektir de.

Karakter inşasında vicdan

Vicdan aslında bir kare olarak anlatılır, yani dört bileşenden oluşur; irade, zihin, hisler, lâtifelerdir. Vicdanın işleyişi aslında karakter yapısının da ortaya çıkmasını sağlar, insan okur-yazarlığı kâinat okur-yazarlığı vicdana bağlıdır. Fıtratımızda derç edilmiş kodların açığa çıkmasında vicdanın rolü yüksektir. Kur’ân-ı Kerîm’de ilk âyet oku olan ‘ikra’ âyeti ile başlamıştır, bunun anlamı, yani insanın kendini ve Kâinatı okuması anlayışını bizlere ifade etmiştir. İman ile okursan, vicdanı Allah’a intisap üzere olduğundan, fıtratına dair eğitim alırsın. Bu kâinat okulunda, Peygamberimiz (asm) nasıl okunması gerektiğini bizlere ifade eden en büyük rehber öğretmen olmuştur. İrade imandır, irade hürriyettir. Vicdan bunları harekete geçiren en önemli programdır. İradeyi imanla hayatlandırmak gerekir. Zihin inşası yapılması gerekir, zihinlerin berrak hale getirilmesi lâzım ki, vicdanlar susturulmuşsa yeniden ateşlensin. Peygamberimiz (asm) en büyük zihin inşasını yapmıştır. Karakter inşasında vicdan bu noktadan çok önemlidir. Eğitimde bilgi var kişilik yok, eğitimde bilgi var karakter yok. Vicdanlı bir eğitim sonrası Şafi isminin tecelli etmesinde ayna olan bir doktorun yapılanması, zihin inşasıdır. İnsandaki cihazlar, iman ve vicdan ile yol bulamaz, gelişim göstermezse hepsi insanda birer silâh olur çıkarlar. Hisler insandaki ateşleme mekanizmasıdır bunları ateşlemede vicdanın rolü yüksektir.

Op. Dr. Aytekin COŞKUN - İSTANBUL