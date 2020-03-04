Vicdanları sızlatıyor

BİLHASSA İDLİB’DEKİ ÇATIŞMALARIN ŞİDDETLENMESİ ÜZERİNE YOLLARA DÜŞEN SIĞINMACILARIN DRAMI KARŞISINDAKİ DUYARSIZLIK VİCDANLARI SIZLATIYOR.

Edirne’ye gelen düzensiz göçmenler 212 kilometrelik Türkiye-Yunanistan sınırında tabii sınır konumundaki Meriç Nehri’ni kullanarak, Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.

Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye gelen düzensiz göçmenlerin sayısı hergeçen gün artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısını 130 bin 469 olarak açıkladı. Geçiş için Pazarkule Sınır Kapısına gelenlere “Buradan geçemezsiniz” diyerek izin vermeyen polisler Meriç nehrini geçmeleri tavsiyesinde bulunuyorlar.

Polis yol gösteriyor, kaçakçı taşıyor

Yunanistan’a geçme hayaliyle Edirne’ye akın eden mültecilere ilk kötü haber Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki polislerden geliyor: “Geçemezsiniz.” Polisler, bu kötü haberi verdikten sonra da mültecilere Meriç Nehri’ni geçmeleri tavsiyesinde bulunarak Doyran Köyü’nün Yunanistan tarafına geçmek için daha iyi bir yol olduğunu söylüyor. Aynı anda polislerin bulunduğu alana park eden bir insan kaçakçısı mültecilerle pazarlığa oturuyor. Bu kişi, mültecileri asker eşliğinde garantili olarak Yunanistan tarafına geçirdiğini gururla anlatıyor.

Buradan öteye yürüyün

Esenler Otogarı’ndan otobüsün son durağı olan Edirne Otogarı’na gelenler sınır kapısına kadar da ücret karşılığında minibüslerle yolculuk yapıyor. Pazarkule Sınır Kapısı’na 1 kilometre kala insanları bırakan şoför “Güvenlik önlemleri artırıldı, daha ileri götüremem, buradan yürüyün” diyerek geri dönüyor. Bırakılan yerin ötesi şantiye alanı ve nehir. Sağ tarafı ise uçsuz bucaksız tarlalar… Sınır kapısına ulaşmanın tek yolu ise uzakta görünen köprünün üstüne çıkıp ana yoldan gitmek. Ancak köprünün üstünde bekleyen polisler yolun kapalı olduğunu anlatarak gruba geri dönmesini söylüyor. AA ve siteler

Yunan kolluk kuvvetleri yanlış davranıyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Yunan kolluk kuvvetlerinin ve sorumlularının göçmenlere karşı davranışlarının uluslararası hukuka uymadığını, aşırı derecede kuvvet kullandıklarını, şiddet kullandıklarını ve insan onurunu, haysiyetini ayaklar altına aldığını gördük” dedi. Edirne - aa

Türkiye’ye verilen sözler tutulmadı

Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü Ankara’ya 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasına uyulması gerektiğini belirtirken Kati Piri, “Türkiye hangi bölümüne uymalı? 2016’da vizelerin kaldırılacağı belirtilmişti; 2018’e kadar 6 milyar euro taahhüt edilmişti ancak fonlarda gecikme yaşanıyor, yeni fon öngörülmüyor; yeni fasılların açılması söz konusu bile değil; öte yandan 3 yılda sadece 25 bin mülteci yeniden yerleştirildi.” dedi.