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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Vicdanları yaralayacak

14 Nisan 2020, Salı 17:00
İYİ Parti Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, infaz düzenlemesinin adil olmayan bir teklif olduğunu, kamuoyu vicdanını yaralayacağını söyledi.

Hafta sonu geçen yoğun mesailerin ardından, AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM’den geçerek yasalaştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, kanun teklifinin sakıncalı yönlerine ilişkin değerlendirmelerinin dikkate alınmadığını, teklifin kabul edilmesinin ardından uygulamada doğacak sorunları gidermek için yakın zamanda yine yasal düzenleme yapma ihtiyacı doğacağını söyledi. Dervişoğlu, teklifin genel gerekçesinde, bu değişikliklerin yapılmasında hangi ceza siyasetinin güdüldüğüne ve buna neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bir açıklamaya yer verilmediğini belirtti. Dervişoğlu, Türkiye’deki tutuklu ve hükümlü sayısının genel nüfusa oranının, Avrupa ülkelerinin neredeyse 5 katı olduğunu vurgulayarak, “Söz konusu teklifin en önemli amacı, cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmaktı ancak bu düzenlemeler arzu edilen amacı sağlamaktan uzaktır ve beklentileri karşılamamaktadır” eleştirisinde bulundu. Dervişoğlu, düzenlemenin kendi içinde çelişkiler barındırdığını, dili itibarıyla ayrımcılık ifade eden, âdil olmayan bir teklif olduğunu, kamuoyu vicdanını yaralayacağının altını çizdi.

 

Toplumu ayrıştıracak

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın, 2005’ten sonra infaz sistemini bozarak cezaları ve infazı ağırlaştırdığını, muhalif gazetecilere, insan hakları savunucularına ve hak arayanlara cezaevinin yolunu gösterdiğini söyledi. Bülbül, “Bu nedenle ‘infaz indirimi yasası’ denilen, gerçekte anayasanın 87. maddesi ve TCK’nın 65. maddesine göre ‘özel af’ olan yasa, yandaşlarınıza af getiriyor. Muhalif olanlar içeride, soyan dışarıda. Böyle infazda adalet, eşitlik olabilir mi? Hırsız çıkacak, gaspçı çıkacak, fuhuşu teşvik eden çıkacak, ama yazan içeride olacak. Teklif, toplumun taleplerine cevap vermemesi halinde toplumsal ayrışmaya neden olacak” diye konuştu. 

Fırsatçılık yapılıyor

HDP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın, bir yıldan fazla zamandır üzerinde tartıştığı bir teklifi, siyasî bir fırsatçılıkla koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde Meclis’e getirdiğini iddia etti. Teklifte yer alan 70 maddenin 69’unun koronavirüs salgınıyla ilgisi olmadığını öne süren Oluç, “İktidarın bu tutumu, cezaevlerindeki salgın tehlikesine karşı önlem almak amaçlı değil, kendi siyasî ajandalarını gerçekleştirmek içindir” dedi.

AA

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