Vicdansız “dindarlık” olur mu?

Yazar Eser Karakaş, Artı Gerçek’te “AKP’nin din sosyolojisine katkısı: Vicdansız dindarlık(?)” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karakaş yazısında şunları söyledi: “AKP Türkiye’de bir “vicdansız dindarlık” kategorisi ve bu kategorinin adamlarını, kadınlarını yarattı. Yerde yatan bir madenci yakınına tekme atan sözde bürokratın, (depremde) bant daraltma kararının en tepe noktası olan Ulaştırma Bakanı’nın bu olayları izleyen ilk Cuma günü cuma namazına gittiklerine eminim, nasıl bir namaz kılmak ise bu. Ramazan’da da yine muhtemelen oruç tutuyorlardır. Ancak, acaba Ulaştırma Bakanı’mız bu bant daraltma kararı sonucu kaç kişinin kurtarılabilecek iken enkaz altında hayatını yitirdiğini hiç düşünüyor mu? Hiç zannetmiyorum. “Vicdansız dindarlık” dediğim de tam da bu.”

“Bir devlet büyüğü bölgeye gelecek ise sadece onun güvenliği, canının sıkılmaması, protestoya uğramaması esas, enkaz altındakiler teferruattır” diyen Karakaş şunları söyledi: “Bu yazıyı neden mi yazdım? Ekranlarda bir babayı dinledim, kızı enkaz altında imiş bu bant daraltma günlerinde, sonra maalesef cenazesi çıkarılmış, cenazenin yanındaki cep telefonunu da babaya teslim etmişler, babanın söylediği şu: “Kızım bana mesaj atmış ama bu mesajın benim cebime ulaşması dört gün sürmüş.” Neden acaba?”

Haber Merkezi

