Virüs dünyayı esir aldı

ÇİN’DEN DÜNYAYA HIZLA YAYILAN VE ÖLÜMLERE SEBEP OLAN KORONOVİRÜS DOLAYISIYLA BÜTÜN DÜNYADA SERT TEDBİRLER ALINIRKEN, KÜRESEL EKONOMİ DE HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİDİYOR.

Ölenler 5 bine, iyileşenler 71 bine yaklaştı

"Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vak’a sayısını 134 bin 918 olarak güncelledi. Siteye göre Kovid-19 sebebiyle toplam 4 bin 990 kişi öldü, 70 bin 395 kişi ise iyileşti. İtalya’da ölüm sayısı 1000’i aştı.

Türkiye’de beşinci vak’a görüldü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de beşinci koronavirüs vak’ası tesbit edildiğini açıkladı. Yeni hastaların, ilk tesbit edilen hasta yakını olduğu bildirildi. Bu arada, TBMM’ye de ziyaretçi yasağı getirildi. Okullardan sonra Kur’ân kursları da tatil edildi.

Küresel ekonomi alt üst oldu

DÜNYANIN pekçok yerinde düzenlenecek organizasyonlar, toplantılar ve spor faaliyetleri iptal edilirken, ekonomide de büyük sıkıntılar yaşanıyor. Dünya borsaları büyük düşüşler yaşarken, sanayi üretimi durma noktasına geldi.

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Turizm sektörü de zorda

Dünya genelinde etkisini arttırarak sürdüren korona virüsünden etkilenen sektörler arasında turizm de yer alıyor. Duvar’ın haberine göre, ilk etapta çalışanların SGK ödemeleri için destek talep eden temsilciler sürecin uzaması halinde kredi ihtiyacının da ortaya çıkabileceğini belirtti.

Korona virüsü dolayısıyla çok sayıda otel rezervasyonu ve uçak biletleme işleminin iptal edildiğini ifade eden sektör temsilcilerine göre virüs için alınan tedbirler uzadığı takdirde turizm sektörünü iyi günler beklemiyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Sili, “Eğer süre uzarsa kredi noktasında, uzun vadeli düşük faizli kredilere ihtiyacımız olabilir. Turizm 54 sektörle beraber çalışan bir olgu. Bize fayda ve hizmet sağlayan tüm sektörlerin ayakta kalabilmesi adına taleplerimiz söz konusu. Bunlar da hali hazırda değerlendiriliyor” dedi.